Олег КОЖУШКО: «Нас немного сломал второй гол Шахтера»

Форвард криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал результат матча с донецким «Шахтером» (2:5) в матче 19-го тура УПЛ.

– Непростой матч для «Кривбасса». Что не получилось, чего не хватило?

– «Шахтер» хорошо начал игру, взял мяч под свой контроль, поэтому нам было тяжело играть без мяча. К тому же пропустили скорый гол. Но Кривбасс сумел быстро вернуться в игру.

К сожалению, нас немного сломал этот второй гол, когда соперник быстро разыграл стандарт. Ключевой момент – красная карточка. После нее игра была уже окончена.

– Показалось, что при счете 4:1 ваша команда немного опустила руки. Или это ошибочное впечатление?

– Вы же понимаете: счет 4:1 плюс играть постоянно без мяча и в меньшинстве. Было тяжело играть в таких условиях.