ВИДЕО. Вильярреал разгромил Гранаду, Атлетико удержал победу над Бетисом

3 марта в чемпионате Испании «Атлетико» и «Вильярреал» сыграли домашние матчи в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

«Желтая субмарина» дома покуражилась над «Гранадой». Аутсайдер в свои ворота получил 5 голов, на что сумел ответить лишь результативным ударом Корбяну в конце встречи.

«Атлетико» дома играл с «Бетисом». Команда Симеоне в непростом матче добавила себе в копилку три балла.

Чемпионат Испании. 27-й тур.

Вильярреал – Гранада – 5:1

Голы: Серлот (7, 19, 66), Капу (32), Гедеш (47) – Корбяну (90+1)

Атлетико – Бетис – 2:1

Голы: Силва (8 автогол), Мората (44) – Карвалью (62)