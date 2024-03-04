ВИДЕО. Вильярреал разгромил Гранаду, Атлетико удержал победу над Бетисом
Фавориты забрали победу
3 марта в чемпионате Испании «Атлетико» и «Вильярреал» сыграли домашние матчи в рамках 27-го тура чемпионата Испании.
«Желтая субмарина» дома покуражилась над «Гранадой». Аутсайдер в свои ворота получил 5 голов, на что сумел ответить лишь результативным ударом Корбяну в конце встречи.
«Атлетико» дома играл с «Бетисом». Команда Симеоне в непростом матче добавила себе в копилку три балла.
Чемпионат Испании. 27-й тур.
Вильярреал – Гранада – 5:1
Голы: Серлот (7, 19, 66), Капу (32), Гедеш (47) – Корбяну (90+1)
Атлетико – Бетис – 2:1
Голы: Силва (8 автогол), Мората (44) – Карвалью (62)
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