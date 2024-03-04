Аталанта - Болонья - 1:2. Пятая победа подряд команды Мотты. Видео голов
«Болонья» обыграла конкурента в борьбе за попадание в Лигу чемпионов
В матче 27-го тура Серии А «Аталанта» в Бергамо принимала «Болонью».
Коллективы в этом сезоне демонстрируют привлекательный футбол и претендуют на высокие места.
Команда Тиаго Мотты подошла к игре с «богиней» в прекрасной форме – четыре победы подряд. «Россоблу» и в данной встрече добыли три очка.
Благодаря победе «Болонья» поднялась на четвертое место, набрав 51 очко. У «Аталанты» на 5 баллов меньше, что позволяет идти на шестой строчке.
Чемпионат Италии. 27-й тур.
Аталанта – Болонья – 1:2
Голы: Луман (28) – Зиркзее (57 пенальти), Фергюсон (61)
Видеообзор матча
События матча
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