Аталанта - Болонья - 1:2. Пятая победа подряд команды Мотты. Видео голов

В матче 27-го тура Серии А «Аталанта» в Бергамо принимала «Болонью».

Коллективы в этом сезоне демонстрируют привлекательный футбол и претендуют на высокие места.

Команда Тиаго Мотты подошла к игре с «богиней» в прекрасной форме – четыре победы подряд. «Россоблу» и в данной встрече добыли три очка.

Благодаря победе «Болонья» поднялась на четвертое место, набрав 51 очко. У «Аталанты» на 5 баллов меньше, что позволяет идти на шестой строчке.

Чемпионат Италии. 27-й тур.

Аталанта – Болонья – 1:2

Голы: Луман (28) – Зиркзее (57 пенальти), Фергюсон (61)

Видеообзор матча