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Чемпионат Италии
Аталанта
03.03.2024 19:00 – FT 1 : 2
Болонья
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Италия
04 марта 2024, 03:22 |
43
0

Аталанта - Болонья - 1:2. Пятая победа подряд команды Мотты. Видео голов

«Болонья» обыграла конкурента в борьбе за попадание в Лигу чемпионов

04 марта 2024, 03:22 |
43
0
Аталанта - Болонья - 1:2. Пятая победа подряд команды Мотты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура Серии А «Аталанта» в Бергамо принимала «Болонью».

Коллективы в этом сезоне демонстрируют привлекательный футбол и претендуют на высокие места.

Команда Тиаго Мотты подошла к игре с «богиней» в прекрасной форме – четыре победы подряд. «Россоблу» и в данной встрече добыли три очка.

Благодаря победе «Болонья» поднялась на четвертое место, набрав 51 очко. У «Аталанты» на 5 баллов меньше, что позволяет идти на шестой строчке.

Чемпионат Италии. 27-й тур.

Аталанта – Болонья – 1:2

Голы: Луман (28) – Зиркзее (57 пенальти), Фергюсон (61)

Видеообзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Тиаго Мотта Аталанта Болонья видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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