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Чемпионат Франции
Брест
03.03.2024 16:00 – FT 1 : 0
Гавр
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Франция
04 марта 2024, 03:00 | Обновлено 04 марта 2024, 03:11
59
0

Чемпионат Франции. Лион дома опозорился, Брест закрепился в лидерах

«Ланс» забил «Лиону» трижды

04 марта 2024, 03:00 | Обновлено 04 марта 2024, 03:11
59
0
Чемпионат Франции. Лион дома опозорился, Брест закрепился в лидерах
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта завершился 24-й тур чемпионата Франции по футболу.

«Брест» дома минимально одолел «Гавр». Победа позволила скромному клубу закрепиться на втором месте в турнирной таблице.

«Мец» и «Лорьян» добыли сенсационные выездные победы. «Монпелье» и «Страсбург» разошлись результативным миром.

Центральный матч дня проходил в «Лионе». Местный клуб провалил игру с «Лансом». Гости забили три безответных мяча.

Чемпионат Франции. 24-й тур.

Брест – Гавр – 1:0

Гол: Лис-Мелу (34)

Монпелье – Страсбург – 2:2

Голы: Норден (71, 87) – Диарра (47 пенальти), Эмега (83)

Нант – Мец – 0:2

Голы: Микаутадзе (58 пенальти), Удол (60)

Ренн – Лорьян – 1:2

Голы: Гуири (90+4) – Бамба (59), Крупи (90)

Лион – Ланс – 0:3

Голы: Сотока (43), Ваи (53 пенальти), Дансо (87)

Удаление: Мэйтленд-Найлз (84)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ

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Источник Sport.ua
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