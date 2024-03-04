Чемпионат Франции. Лион дома опозорился, Брест закрепился в лидерах
«Ланс» забил «Лиону» трижды
3 марта завершился 24-й тур чемпионата Франции по футболу.
«Брест» дома минимально одолел «Гавр». Победа позволила скромному клубу закрепиться на втором месте в турнирной таблице.
«Мец» и «Лорьян» добыли сенсационные выездные победы. «Монпелье» и «Страсбург» разошлись результативным миром.
Центральный матч дня проходил в «Лионе». Местный клуб провалил игру с «Лансом». Гости забили три безответных мяча.
Чемпионат Франции. 24-й тур.
Брест – Гавр – 1:0
Гол: Лис-Мелу (34)
Монпелье – Страсбург – 2:2
Голы: Норден (71, 87) – Диарра (47 пенальти), Эмега (83)
Нант – Мец – 0:2
Голы: Микаутадзе (58 пенальти), Удол (60)
Ренн – Лорьян – 1:2
Голы: Гуири (90+4) – Бамба (59), Крупи (90)
Лион – Ланс – 0:3
Голы: Сотока (43), Ваи (53 пенальти), Дансо (87)
Удаление: Мэйтленд-Найлз (84)
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