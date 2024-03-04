Чемпионат Португалии. Спортинг набрал 3 очка, Лебеденко вышел в старте

В чемпионате Португалии состоялось несколько поединков.

«Визела» отправилась в гости к «Портимоненсе». Орест Лебеденко вышел в старте, но его клуб не смог добыть три балла. Не помогло «Визеле» и то, что соперник с 69-й минуте играл в меньшинстве. Украинец был заменен на 84-й минуте.

Также без голов прошел матч «Каза Пиа» – «Жил Висенте».

«Спортинг» дважды на своем поле пропустил от середняка «Фаренсе». Коллектив Рубена Аморима на это ответил тремя голами. Победа позволила «львам» вийти на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Португалии. 24-й тур.

Портимоненсе – Визела – 0:0

Каза Пиа – Жил Висенте – 0:0

Спортинг – Фаренсе – 3:2

Голы: Браганса (11), Дьекереш (29), Госалвеш (53) – Беллуми (32), Зе Луиш (50)

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