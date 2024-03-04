Чемпионат Португалии. Спортинг набрал 3 очка, Лебеденко вышел в старте
«Спортинг» вышел в лидеры чемпионата
В чемпионате Португалии состоялось несколько поединков.
«Визела» отправилась в гости к «Портимоненсе». Орест Лебеденко вышел в старте, но его клуб не смог добыть три балла. Не помогло «Визеле» и то, что соперник с 69-й минуте играл в меньшинстве. Украинец был заменен на 84-й минуте.
Также без голов прошел матч «Каза Пиа» – «Жил Висенте».
«Спортинг» дважды на своем поле пропустил от середняка «Фаренсе». Коллектив Рубена Аморима на это ответил тремя голами. Победа позволила «львам» вийти на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Португалии. 24-й тур.
Портимоненсе – Визела – 0:0
Каза Пиа – Жил Висенте – 0:0
Спортинг – Фаренсе – 3:2
Голы: Браганса (11), Дьекереш (29), Госалвеш (53) – Беллуми (32), Зе Луиш (50)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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