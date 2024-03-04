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Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 00:52 | Обновлено 04 марта 2024, 00:58
239
1

ВЕРНИДУБ: «Потеря первого места – временная. Боевой дух – наивысший»

Главный тренер «Кривбасса» дал комментарий после матча с «Шахтером»

04 марта 2024, 00:52 | Обновлено 04 марта 2024, 00:58
239
1
ВЕРНИДУБ: «Потеря первого места – временная. Боевой дух – наивысший»
ФК Шахтер Донецк. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал комментарий после матча 19-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:5):

– «Кривбасс» после продолжительного периода впервые опустился ниже первого места. Какое настроение в команде и может ли этот матч повлиять на цели клуба?

– Наивысший боевой дух. Убежден, что потеря этого места – временная. Впереди много встреч. У «Шахтера» также, как и у «Динамо», еще есть перенесенные поединки, которые должны сыграть. Пусть они проводят свои матчи, а мы будем сражаться до конца.

После завершения чемпионата подытожим результат. Главное – получать удовольствие от футбола и как можно скорее забывать о неудачах, двигаться дальше. Знаю, что мои ребята понимают это и будут готовиться к следующей игре с «Оболонью».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк пресс-конференция Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Юрий Вернидуб
Источник ФК Шахтер Донецк
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