ВЕРНИДУБ: «Потеря первого места – временная. Боевой дух – наивысший»
Главный тренер «Кривбасса» дал комментарий после матча с «Шахтером»
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал комментарий после матча 19-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:5):
– «Кривбасс» после продолжительного периода впервые опустился ниже первого места. Какое настроение в команде и может ли этот матч повлиять на цели клуба?
– Наивысший боевой дух. Убежден, что потеря этого места – временная. Впереди много встреч. У «Шахтера» также, как и у «Динамо», еще есть перенесенные поединки, которые должны сыграть. Пусть они проводят свои матчи, а мы будем сражаться до конца.
После завершения чемпионата подытожим результат. Главное – получать удовольствие от футбола и как можно скорее забывать о неудачах, двигаться дальше. Знаю, что мои ребята понимают это и будут готовиться к следующей игре с «Оболонью».
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