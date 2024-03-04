Худший матч в Бенфике? Названа оценка Трубина за 5 пропущенных от Порту

3 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии между командами «Порту» и «Бенфика». Игра завершилась победой со счетом 5:0 в пользу «драконов».

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.6 баллов.

За матч Трубин, помимо 5 пропущенных мячей, сделал 4 сейва, 38 раз коснулся мяча, отдал 17 точных передач из 28 (61%), 1 раз вынес мяч.

Лучшим игроком поединка стал футболист «Порту» Галено (9.4), на счету которого дубль и ассист.

Оценки WhoScored за матч Порту – Бенфика – 5:0