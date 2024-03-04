Худший матч в Бенфике? Названа оценка Трубина за 5 пропущенных от Порту
3 марта «орлы» разгромно проиграли «драконам» со счетом 0:5
3 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии между командами «Порту» и «Бенфика». Игра завершилась победой со счетом 5:0 в пользу «драконов».
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.6 баллов.
За матч Трубин, помимо 5 пропущенных мячей, сделал 4 сейва, 38 раз коснулся мяча, отдал 17 точных передач из 28 (61%), 1 раз вынес мяч.
Лучшим игроком поединка стал футболист «Порту» Галено (9.4), на счету которого дубль и ассист.
Оценки WhoScored за матч Порту – Бенфика – 5:0
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