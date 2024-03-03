КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
Дмитрий уверен, что гол был забит по правилам
Игрок «Шахтера» Дмитрий Крыськив прокомментировал победу над «Кривбассом» (5:2), а также скандальный момент со вторым взятием ворот соперников.
- Это 100% был центральный матч тура, потому что по очкам «Кривбасс» занимает первую позицию. Нам нужно было выходить и доказывать, что мы также хотим быть на вершине турнирной таблицы. Мы показали, какие у нас намерения на этот чемпионат. «Кривбасс» немного создал нам проблем, немного мы расстроены, особенно вторым голом. Не можем в большинстве пропускать от «Кривбасса». «Шахтер» продемонстрировал достойную игру и заслужил эту победу.
- Некоторые осуждают ваших игроков, что не придерживались фэйр-плей во время второго гола.
- А где в правилах есть такое, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар? Если судья мне скажет разыграть по свистку, тогда я разыграю по свистку. Если я хочу быстро разыграть, я могу это сделать.
- Игроки «Кривбасса» говорят, что поднимали Зубкова и ожидали, что будет пауза.
- А Зубков сам не может подняться на ноги? Или почему они помогали?
Это действительно хороший поступок, что они помогли, но они должны быть сконцентрированы на игре. Я увидел, что мяч лежит, и захотел быстро разыграть. Разыграл – забили гол, – сказал Крыськив.
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