Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши игроки начали извиняться, а Шахтер оказался хитрее»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 23:32 | Обновлено 03 марта 2024, 23:38
641
4

Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши игроки начали извиняться, а Шахтер оказался хитрее»

Главный тренер «Кривбасса» – о матче с донецким клубом

03 марта 2024, 23:32 | Обновлено 03 марта 2024, 23:38
641
4
Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши игроки начали извиняться, а Шахтер оказался хитрее»
ФК Кривбасс

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против донецкого «Шахтера» – 2:5.

- Игра была до 57 минуты. Понятно, что после удаления нам уже было тяжело, и на поле доминировал «Шахтер», поэтому и счет 5:2.

- Юрий Николаевич, видели ли вы момент с удалением? Действительно ли фол Илича тянул на красную карточку?
- Честно говоря, не видел. И еще не смотрел этот момент. Если там действительно Илич наступил на ногу сопернику с целью его травмировать, то, да – это красная карточка. Если арбитр пересмотрел VAR и принял такое решение, то, вероятно, там была грубая игра. Но я хочу сказать, что вчера видел игру «Колоса» с «Рухом»: у Богданова уже было предупреждение, когда он грубо сфолил, и там даже желтой, например, не дали.

Считаю, что в матчах, когда встречаются команды, которые сражаются за высокие места, то должен быть дух игры. Арбитр должен помнить об этом, прежде чем принимать такие судьбоносные решения. Если же он ошибся, то это очень обидно. На мой взгляд, Илич фолил не намеренно. Но об этом говорить уже нет смысла.

- Вы говорите, что игра была до удаления. В чем проблема «Кривбасса», когда он пропускал второй гол?
- Это будет урок для нашей команды. Когда ты нарушаешь правила, не надо тратить время на извинения. Наши же игроки начали извиняться, жалеть соперника. А «Шахтер» оказался хитрее: взял и быстро разыграл этот стандарт. Будем учиться на этих ошибках.

- Сегодня «Кривбасс» впервые за долгое время уступил первую строчку. Может ли это поражение как-то повлиять на команду, ее цели?
- У нас боевой дух. Все впереди. У «Шахтера» тоже есть пропущенные матчи, пусть они еще наберут свои очки, как и «Динамо». А там уже в конце чемпионата увидим, кто будет на каком месте. В чем я точно уверен: «Кривбасс» будет биться до конца. Надо скорее забывать это поражение и двигаться дальше. Мои ребята молодцы. Завтра уже все забудем и будем готовиться к матчу против «Оболони».

По теме:
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
КОНОПЛЯ: «Мой гол – домашняя заготовка. Игра тяжелая, Кривбасс был лидером»
СТУПАР: «Балакин доказал, что является одним из наших лучших арбитров»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Юрий Вернидуб пресс-конференция
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
Футбол | 03 марта 2024, 02:16 3
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал

Команды сыграли вничью 2:2

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03 марта 2024, 20:06 240
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов

Второй гол и удаление сломали игру криворожской команды

ПУШИЧ: «Играли хорошо в ужасных условиях. Там была чистая красная карточка»
Футбол | 03.03.2024, 22:47
ПУШИЧ: «Играли хорошо в ужасных условиях. Там была чистая красная карточка»
ПУШИЧ: «Играли хорошо в ужасных условиях. Там была чистая красная карточка»
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Теннис | 03.03.2024, 05:50
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Футбол | 03.03.2024, 00:45
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
Дєло Луіскі Адріано живйот і побєждаєт!
Ответить
+1
Gargantua
подлее
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Phantom
Тепер коли Криськів  буде наступний раз "помирати" без нашатиря не потрібно м'яч вибивати, хрен з ним....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25 3
Теннис
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
03.03.2024, 16:44 40
Биатлон
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 3
Футбол
ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже
ВИДЕО. Невеста Роналду в оригинальном платье продефилировала в Париже
02.03.2024, 12:07
Футбол
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем