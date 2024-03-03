Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши игроки начали извиняться, а Шахтер оказался хитрее»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против донецкого «Шахтера» – 2:5.

- Игра была до 57 минуты. Понятно, что после удаления нам уже было тяжело, и на поле доминировал «Шахтер», поэтому и счет 5:2.

- Юрий Николаевич, видели ли вы момент с удалением? Действительно ли фол Илича тянул на красную карточку?

- Честно говоря, не видел. И еще не смотрел этот момент. Если там действительно Илич наступил на ногу сопернику с целью его травмировать, то, да – это красная карточка. Если арбитр пересмотрел VAR и принял такое решение, то, вероятно, там была грубая игра. Но я хочу сказать, что вчера видел игру «Колоса» с «Рухом»: у Богданова уже было предупреждение, когда он грубо сфолил, и там даже желтой, например, не дали.

Считаю, что в матчах, когда встречаются команды, которые сражаются за высокие места, то должен быть дух игры. Арбитр должен помнить об этом, прежде чем принимать такие судьбоносные решения. Если же он ошибся, то это очень обидно. На мой взгляд, Илич фолил не намеренно. Но об этом говорить уже нет смысла.

- Вы говорите, что игра была до удаления. В чем проблема «Кривбасса», когда он пропускал второй гол?

- Это будет урок для нашей команды. Когда ты нарушаешь правила, не надо тратить время на извинения. Наши же игроки начали извиняться, жалеть соперника. А «Шахтер» оказался хитрее: взял и быстро разыграл этот стандарт. Будем учиться на этих ошибках.

- Сегодня «Кривбасс» впервые за долгое время уступил первую строчку. Может ли это поражение как-то повлиять на команду, ее цели?

- У нас боевой дух. Все впереди. У «Шахтера» тоже есть пропущенные матчи, пусть они еще наберут свои очки, как и «Динамо». А там уже в конце чемпионата увидим, кто будет на каком месте. В чем я точно уверен: «Кривбасс» будет биться до конца. Надо скорее забывать это поражение и двигаться дальше. Мои ребята молодцы. Завтра уже все забудем и будем готовиться к матчу против «Оболони».