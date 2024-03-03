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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 23:09 | Обновлено 03 марта 2024, 23:37
134
0

КОНОПЛЯ: «Мой гол – домашняя заготовка. Игра тяжелая, Кривбасс был лидером»

Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями после победы над «Кривбассом»

03 марта 2024, 23:09 | Обновлено 03 марта 2024, 23:37
134
0
КОНОПЛЯ: «Мой гол – домашняя заготовка. Игра тяжелая, Кривбасс был лидером»
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» и автор первого гола Ефим Конопля поделился впечатлениями после победы в матче 19-го тура УПЛ над «Кривбассом» (5:2).

– Ефим, поздравляем тебя и команду с важной победой! Расскажи, каким был поединок?

– На самом деле было немного тяжело, ведь «Кривбасс» занимал первую строчку в турнирной таблице, и игра была очень принципиальной. Еще и в прошлом матче не смогли победить их. Команда вышла в очень хорошем настроении и продемонстрировала все, что способна. Мы хорошо подготовились, у всех игроков, персонала, тренерского штаба была максимальная уверенность в нашей победе.

– На 9-й минуте ты отличился и дал уверенность команде. В чем залог твоего гола?

– Домашняя заготовка. Сделали все так, как на тренировках, потому удалось реализовать возможность.

– В чем особенность противостояния «Шахтера» и «Кривбасса»?

– «Кривбасс» – очень хорошая команда. Наверное, из-за последних матчей и места в таблице принципиальность матча растет.

– По сравнению с матчем с «Александрией» мы увидели более уверенный «Шахтер». Как именно тренерский штаб мотивировал и какие были указания?

– Указания были те же. Возможно, против «Александрии» кто-то из ребят просто встал не с той ноги. Также, возможно, еще не совсем отошли от игры с «Марселем», и встреча с «Александрией» была тяжелой из-за постоянных тревог. С «Кривбассом» тренерский штаб дал больше спокойствия и сказал, что мы все можем.

– Наконец-то на «Арене Львов» присутствуют болельщики. Чувствовали ли поддержку?

– Очень приятно наблюдать и слышать болельщиков, поэтому приходите как можно чаще, нам нужна ваша поддержка!

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Источник ФК Шахтер Донецк
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