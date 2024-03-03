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  4. СТУПАР: «Балакин доказал, что является одним из наших лучших арбитров»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 23:05 | Обновлено 03 марта 2024, 23:28
862
5

СТУПАР: «Балакин доказал, что является одним из наших лучших арбитров»

Известный эксперт – об арбитраже матча «Шахтер» – «Кривбасс»

03 марта 2024, 23:05 | Обновлено 03 марта 2024, 23:28
862
5
СТУПАР: «Балакин доказал, что является одним из наших лучших арбитров»
ФК Динамо Киев. Николай Балакин

Сегодня в центральном матче 19 тура чемпионата УПЛ «Шахтер» уверенно одолел сопротивление лидера – «Кривбасса» (5:2).

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия арбитра этого противостояния Николая Балакина:

- В последнее время Балакин изменил свое довольно пренебрежительное отношение к футболистам, что положительно повлияло на его арбитраж. На мой взгляд, Николай сейчас один из наших лучших рефери, с ним начали считаться и в УЕФА, доверяя обслуживание престижных международных матчей.

Он и сегодня хорошо справился со своими обязанностями. С первым испытанием Балакин справился на 22 минуте, когда дончане забили второй гол. В этом игровом эпизоде криворожане сфолили на Зубкове, который продолжал лежать на газоне. Хозяева на это не обращали внимания, быстро разыграли мяч и Крыськив вывел свою команду вперед. Гости начали апеллировать к арбитру, забыв, что о фэйр-плей речь могла идти, когда бы из игры выбыл не игрок «Шахтера». Поэтому и неудивительно, что «горняки» по своему усмотрению распорядились мячом. И криворожане сами виноваты, что оказались в роли сторонних наблюдателей.

А в эпизоде с удалением криворожанина Илича Балакина подстраховал арбитр VAR Денис Шурман, обративший внимание на серьезность нарушения. И после просмотра видеозаписи Балакин показал балканцу уже красную карточку. Это яркий пример четкого взаимодействия арбитра и арбитра VAR, – сказал Ступар.

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Мирослав Ступар инсайд чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Николай Балакин судейство
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Чувака отстранили на 2 месяца после Ворсклы с Шахтером, он вышел и снова С Шахтером против Миная гол не заметил. Его опять отстранили . И он лучший? Какие критерии лучшего?Лучший для Шахтера- факт, но лучший в Украине - вопрос...
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0
Gargantua
к судье единственная претензия, что второй гол можно было отменить по причине, что мяч в игру ввели не с места нарушения.
В нормальных условиях такое надо игнорировать, но тут по духу игры надо было отменить гол и заставить ввести мяч в игру повторно.
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0
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Sashko57
Дно. Лучше играть вообще без судеек. 
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0
KOT
Якщо "це" найкраще, то що ж там найгірше?
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-2
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