СТУПАР: «Балакин доказал, что является одним из наших лучших арбитров»

Сегодня в центральном матче 19 тура чемпионата УПЛ «Шахтер» уверенно одолел сопротивление лидера – «Кривбасса» (5:2).

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия арбитра этого противостояния Николая Балакина:

- В последнее время Балакин изменил свое довольно пренебрежительное отношение к футболистам, что положительно повлияло на его арбитраж. На мой взгляд, Николай сейчас один из наших лучших рефери, с ним начали считаться и в УЕФА, доверяя обслуживание престижных международных матчей.

Он и сегодня хорошо справился со своими обязанностями. С первым испытанием Балакин справился на 22 минуте, когда дончане забили второй гол. В этом игровом эпизоде криворожане сфолили на Зубкове, который продолжал лежать на газоне. Хозяева на это не обращали внимания, быстро разыграли мяч и Крыськив вывел свою команду вперед. Гости начали апеллировать к арбитру, забыв, что о фэйр-плей речь могла идти, когда бы из игры выбыл не игрок «Шахтера». Поэтому и неудивительно, что «горняки» по своему усмотрению распорядились мячом. И криворожане сами виноваты, что оказались в роли сторонних наблюдателей.

А в эпизоде с удалением криворожанина Илича Балакина подстраховал арбитр VAR Денис Шурман, обративший внимание на серьезность нарушения. И после просмотра видеозаписи Балакин показал балканцу уже красную карточку. Это яркий пример четкого взаимодействия арбитра и арбитра VAR, – сказал Ступар.