ФОТО. В составе Шахтера дебютировал 18-летний полузащитник

В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Шахтер» и «Кривбасс» (5:2).

На 90-й минуте встречи в составе «горняков» на поле появился полузащитник Виктор Цуканов. Для 18-летнего хавбека это был дебют за первую команду «оранжево-желтых» в официальных матчах.

Отметим, что Цуканов перешел в «Шахтер» в 2019 году. В команде U-19 дебютировал в 16 лет.