Украина. Премьер лига03 марта 2024, 22:54 | Обновлено 03 марта 2024, 23:00
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ФОТО. В составе Шахтера дебютировал 18-летний полузащитник
Виктор Цуканов вышел на замену в концовке встречи против «Кривбасса»
03 марта 2024, 22:54 | Обновлено 03 марта 2024, 23:00
761
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В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Шахтер» и «Кривбасс» (5:2).
На 90-й минуте встречи в составе «горняков» на поле появился полузащитник Виктор Цуканов. Для 18-летнего хавбека это был дебют за первую команду «оранжево-желтых» в официальных матчах.
Отметим, что Цуканов перешел в «Шахтер» в 2019 году. В команде U-19 дебютировал в 16 лет.
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