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  4. ФОТО. В составе Шахтера дебютировал 18-летний полузащитник
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 22:54 | Обновлено 03 марта 2024, 23:00
761
0

ФОТО. В составе Шахтера дебютировал 18-летний полузащитник

Виктор Цуканов вышел на замену в концовке встречи против «Кривбасса»

03 марта 2024, 22:54 | Обновлено 03 марта 2024, 23:00
761
0
ФОТО. В составе Шахтера дебютировал 18-летний полузащитник
ФК Шахтер Донецк. Виктор Цуканов

В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Шахтер» и «Кривбасс» (5:2).

На 90-й минуте встречи в составе «горняков» на поле появился полузащитник Виктор Цуканов. Для 18-летнего хавбека это был дебют за первую команду «оранжево-желтых» в официальных матчах.

Отметим, что Цуканов перешел в «Шахтер» в 2019 году. В команде U-19 дебютировал в 16 лет.

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Виктор Цуканов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс фото
Источник Sport.ua
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