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Шахтер Донецк
03.03.2024 18:00 – FT 5 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 22:47 | Обновлено 03 марта 2024, 23:21
783
1

ПУШИЧ: «Играли хорошо в ужасных условиях. Там была чистая красная карточка»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победный матч с «Кривбассом»

03 марта 2024, 22:47 | Обновлено 03 марта 2024, 23:21
783
1
ПУШИЧ: «Играли хорошо в ужасных условиях. Там была чистая красная карточка»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал победный матч 19-го тура УПЛ против «Кривбасса» (5:2):

«Мы играли очень хорошо и заслужили победу. Мы хорошо играли и до удаления в составе «Кривбасса», и после. Мы контролировали игру и хорошо продвигались в атаке.

Второй гол был очень хорошим, потому что мы сразу отреагировали на забитый мяч соперника, который очень сильно играл. У нас были моменты. Второй тайм мы снова начали очень хорошо.

Что касается удаления игрока «Кривбасса», то это была чистая красная карточка. Мы идеально реагировали. Мы должны забивать больше, если играть так хорошо.

Моя команда заслужила эти 3 очка, мы двигаемся дальше, к следующей игре. Мы продемонстрировали много хороших вещей. Мы сыграли хорошо в ужасных условиях, я о воздушных тревогах и состоянии поля.

В концовке матча мы могли сыграть лучше и забить больше голов. У каждой игры есть своя история и энергия. Сегодня мы заслуженно победили.

Нам нужно продолжать очень упорно работать, чтобы добиться многих деталей. Мы знаем, что у нас молодая команда. Мы должны вывести эту команду на следующий уровень.

Тарас Степаненко сожалеет, что получил повреждение. Он хотел помочь команде в матче с «Марселем», но снова травмировался. Ради его безопасности он сегодня не играл».

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Стецьков (Кривбасс).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
57’
Хрвое Илич (Кривбасс) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Марино Пушич пресс-конференция
Источник Трибуна
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Дані Рохас
Весенняя битва за чемпионство с Динамо и остальными претендентами будет мощнейшая. Это самый конкурентный чемпионат за долгое время
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