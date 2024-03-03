Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Бултер и взять титул в Сан-Диего

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) проведет финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В поединке за трофей украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49). Время начала матча – не ранее 02:00 по Киеву.

Букмекерские конторы не сумели определить явную фаворитку встречи. На победу Костюк можно поставить с коэффициентом 1.89, а на титул Бултер котировки составляют 2.07.

Основные котировки букмекеров на матч Марта Костюк – Кэти Бултер: