Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Бултер и взять титул в Сан-Диего
WTA
03 марта 2024, 22:05 |
1229
0

Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Бултер и взять титул в Сан-Диего

Марта поборется за трофей на турнире WTA 500 в США в ночь на 4 марта

03 марта 2024, 22:05 |
1229
0
Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Бултер и взять титул в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) проведет финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В поединке за трофей украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49). Время начала матча – не ранее 02:00 по Киеву.

Букмекерские конторы не сумели определить явную фаворитку встречи. На победу Костюк можно поставить с коэффициентом 1.89, а на титул Бултер котировки составляют 2.07.

Основные котировки букмекеров на матч Марта Костюк – Кэти Бултер:

  • Победа Костюк – 1.89
  • Победа Костюк 2:0 – 2.93
  • Победа Костюк 2:1 – 4.05
  • Победа Бултер – 2.07
  • Победа Бултер 2:0 – 3.25
  • Победа Бултер 2:1 – 4.25

По теме:
Марта КОСТЮК: «Первая победа над соперницей топ-5. Не знаю, как удалось»
Марта Костюк – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк в Сан-Диего добилась исторического достижения в карьере
Марта Костюк Кэти Бултер WTA Сан-Диего котировки букмекеров азарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Другие виды | 03 марта 2024, 00:05 1
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд

Дистанцию 400 метров Фемке Бол из Нидерландов пробежала за 49.17 сек

Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Теннис | 03 марта 2024, 04:15 4
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал

Кэти Бултер выиграла у Эммы Наварро в полуфинале соревнований WTA 500 в Сан-Диего

Де Минаур защитил титул в Акапулько
Теннис | 03.03.2024, 11:20
Де Минаур защитил титул в Акапулько
Де Минаур защитил титул в Акапулько
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Биатлон | 03.03.2024, 16:44
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Ужасный результат. Сборную Украины сняли с эстафеты Кубка мира
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
01.03.2024, 23:12 12
Другие виды
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 14
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 5
Футбол
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем