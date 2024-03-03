Букмекеры оценили шансы Костюк обыграть Бултер и взять титул в Сан-Диего
Марта поборется за трофей на турнире WTA 500 в США в ночь на 4 марта
В ночь на 4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) проведет финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).
В поединке за трофей украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 49). Время начала матча – не ранее 02:00 по Киеву.
Букмекерские конторы не сумели определить явную фаворитку встречи. На победу Костюк можно поставить с коэффициентом 1.89, а на титул Бултер котировки составляют 2.07.
Основные котировки букмекеров на матч Марта Костюк – Кэти Бултер:
- Победа Костюк – 1.89
- Победа Костюк 2:0 – 2.93
- Победа Костюк 2:1 – 4.05
- Победа Бултер – 2.07
- Победа Бултер 2:0 – 3.25
- Победа Бултер 2:1 – 4.25
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