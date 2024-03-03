Марта Костюк – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В финале шестая сеяная украинка сразится с британкой Кэти Бултер (№49 WTA). Время начала матча – не ранее 02:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
Обе спортсменки имеют в своем активе победы на турнирах WTA 250, на уровне WTA 500 в матче за титул они сыграют впервые.
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