Марта Костюк – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В финале шестая сеяная украинка сразится с британкой Кэти Бултер (№49 WTA). Время начала матча – не ранее 02:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

Обе спортсменки имеют в своем активе победы на турнирах WTA 250, на уровне WTA 500 в матче за титул они сыграют впервые.

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