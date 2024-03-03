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  4. Марта Костюк – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 марта 2024, 11:33 |
579
0

Марта Костюк – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Сан-Диего

03 марта 2024, 11:33 |
579
0
Марта Костюк – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В финале шестая сеяная украинка сразится с британкой Кэти Бултер (№49 WTA). Время начала матча – не ранее 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

Обе спортсменки имеют в своем активе победы на турнирах WTA 250, на уровне WTA 500 в матче за титул они сыграют впервые.

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Источник Sport.ua
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