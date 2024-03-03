Рой КИН – о манчестерском дерби: «Это была игра мужчин против мальчиков»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» в дерби с «Манчестер Сити» (1:3).

«Манчестер Юнайтед» проиграл одиннадцать матчей в сезоне АПЛ. Это пугающая статистика. В конце встречи это была игра мужчин против мальчиков. Они просто держались, совершая ошибки. Могли пропустить четыре или пять голов», – сказал Кин.

Отметим, что «Юнайтед» нанес по воротам соперников 3 удара, у «Сити» было 27.