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  4. Рой КИН – о манчестерском дерби: «Это была игра мужчин против мальчиков»
Англия
03 марта 2024, 21:44 |
546
0

Рой КИН – о манчестерском дерби: «Это была игра мужчин против мальчиков»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» уверен, что его родной клуб мог пропустить больше

03 марта 2024, 21:44 |
546
0
Рой КИН – о манчестерском дерби: «Это была игра мужчин против мальчиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» в дерби с «Манчестер Сити» (1:3).

«Манчестер Юнайтед» проиграл одиннадцать матчей в сезоне АПЛ. Это пугающая статистика. В конце встречи это была игра мужчин против мальчиков. Они просто держались, совершая ошибки. Могли пропустить четыре или пять голов», – сказал Кин.

Отметим, что «Юнайтед» нанес по воротам соперников 3 удара, у «Сити» было 27.

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Источник BBC
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