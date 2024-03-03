Сколько у Довбика и Цыганкова? Стали известны оценки игроков за матч Жироны

3 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Мальорка» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе и отыграли весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику и Цыганкову оценки в 6.1 и 6.5 баллов соотвественно.

За матч Довбик 21 раз коснулся мяча, отдал 12 точных передач из 16 (75%), выиграл 2 единоборства, 7 раз потерял владение, 1 раз сфолил, заработал 1 фол.

Цыганков за поединок 47 раз коснулся мяча, выполнил 27 точных пасов из 31 (87%), выиграл 5 единоборств, 1 раз пробил мимо ворот, заблокировал 1 удар, 9 раз потерял владение, заработал 4 фола, 1 раз перехватил мяч и совершил 1 отбор.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Мальорки» Хосе Копете (7.7), который забил единственный гол в игре.

Оценки WhoScored за матч Мальорка – Жирона – 1:0