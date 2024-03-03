Украина. Премьер лига03 марта 2024, 20:51 | Обновлено 03 марта 2024, 21:33
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Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелое поле, особый контраст после Турции»
Тренер луганской «Зари» – о матче против «Александрии»
03 марта 2024, 20:51 | Обновлено 03 марта 2024, 21:33
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Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о поединке против «Александрии», который завершился со счетом 0:0.
- Игра была очень тяжелой. Обе команды хотели победить. Тяжелое поле, особый контраст после Турции. Но счет по игре.
- Были ли какие-то проблемы с составом перед игрой?
- Проблемы есть всегда. Для того, чтобы иметь возможность на изменения, и есть такое количество футболистов. Ищем оптимальные варианты.
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