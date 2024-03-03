Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелое поле, особый контраст после Турции»

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о поединке против «Александрии», который завершился со счетом 0:0.

- Игра была очень тяжелой. Обе команды хотели победить. Тяжелое поле, особый контраст после Турции. Но счет по игре.

- Были ли какие-то проблемы с составом перед игрой?

- Проблемы есть всегда. Для того, чтобы иметь возможность на изменения, и есть такое количество футболистов. Ищем оптимальные варианты.