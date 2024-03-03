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  4. Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелое поле, особый контраст после Турции»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 20:51 | Обновлено 03 марта 2024, 21:33
325
0

Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелое поле, особый контраст после Турции»

Тренер луганской «Зари» – о матче против «Александрии»

03 марта 2024, 20:51 | Обновлено 03 марта 2024, 21:33
325
0
Юрий КОВАЛЬ: «Тяжелое поле, особый контраст после Турции»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о поединке против «Александрии», который завершился со счетом 0:0.

- Игра была очень тяжелой. Обе команды хотели победить. Тяжелое поле, особый контраст после Турции. Но счет по игре.

- Были ли какие-то проблемы с составом перед игрой?
- Проблемы есть всегда. Для того, чтобы иметь возможность на изменения, и есть такое количество футболистов. Ищем оптимальные варианты.

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Юрий Коваль чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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