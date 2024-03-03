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  4. Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Испания
03 марта 2024, 23:21 |
1409
3

Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина

Испанский вратарь может стать дублером Куртуа, если Лунин уйдет

03 марта 2024, 23:21 |
1409
3
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.

Однако сообщается, что украинский голкипер может отказаться от этого предложения и покинуть «Реал» летом, ведь вряд ли согласится быть снова дублером Тибо Куртуа, после возвращения бельгийца в строй. Отмечается, что этой ситуацией может воспользоваться испанский вратарь Кепа Аррисабалага, проигравший конкуренцию Лунину.

Если Андрей решит все-таки покинуть «королевский клуб», то «Реал» рассмотрит выкуп Кепы у «Челси» и сделает его дублером Куртуа.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Realmadridexclusivo
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Saar
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+4
KirTheKing
лунін може несподівано залишиться в реалі, якщо куртуа піде..
третій варіант - кепа може несподівано залишиться в реалі, якщо куртуа піде..
10-й варіант - реал терміново шукає голкіпера, якщо куртуа і лунін підуть..
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+3
dimando560
Цікаво, а редактори, коли пишуть чергову серію мильної опери про Луніна та Кепу, самі не ржуть? 💩😂
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+2
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