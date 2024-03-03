Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.

Однако сообщается, что украинский голкипер может отказаться от этого предложения и покинуть «Реал» летом, ведь вряд ли согласится быть снова дублером Тибо Куртуа, после возвращения бельгийца в строй. Отмечается, что этой ситуацией может воспользоваться испанский вратарь Кепа Аррисабалага, проигравший конкуренцию Лунину.

Если Андрей решит все-таки покинуть «королевский клуб», то «Реал» рассмотрит выкуп Кепы у «Челси» и сделает его дублером Куртуа.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».