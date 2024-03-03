Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Испанский вратарь может стать дублером Куртуа, если Лунин уйдет
Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.
Однако сообщается, что украинский голкипер может отказаться от этого предложения и покинуть «Реал» летом, ведь вряд ли согласится быть снова дублером Тибо Куртуа, после возвращения бельгийца в строй. Отмечается, что этой ситуацией может воспользоваться испанский вратарь Кепа Аррисабалага, проигравший конкуренцию Лунину.
Если Андрей решит все-таки покинуть «королевский клуб», то «Реал» рассмотрит выкуп Кепы у «Челси» и сделает его дублером Куртуа.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Лунину зарплату в размере шести миллионов евро в год – это вдвое больше, чем он получает в «Реале».
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третій варіант - кепа може несподівано залишиться в реалі, якщо куртуа піде..
10-й варіант - реал терміново шукає голкіпера, якщо куртуа і лунін підуть..