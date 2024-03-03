МИХАВКО: «У соперников – сильный форвард. Мы изучили его стиль игры»
Защитник «Динамо» поделился впечатлениями после матча с «Черноморцем»
Защитник Динамо Тарас Михавко после матча 19-го тура УПЛ с Черноморцем (1:0) поделился впечатлениями:
– Игра была достаточно тяжелая, соперник сегодня у нас был хороший, поэтому там не все удавалось. Мы понимали, что будет непростая игра, поэтому выкладывались на все 100%. Реализовали свой момент, забили мяч, могли отличиться еще, но не получилось. Главное, что дотерпели, сыграли сзади «на ноль», так что все хорошо.
– Насколько тяжело вам было действовать против форварда Черноморца?
– Сильный нападающий, но мы разбирали его действия вместе с тренерским штабом. С ним было непросто, но невозможно. Поняли его стиль игры, хорошо подготовились и не позволили ему сегодня отличиться.
– Это был уже ваш не первый матч, меньше ли волновались, чем в прошлый раз?
– Конечно, меньше. Получил уверенность в первой игре, потому переживал меньше. Всё хорошо.
– Часто ли вас узнавали на улице болельщики?
– Да, иногда бывает.
– Как вам было играть в присутствии болельщиков на трибунах?
– Мне не приходилось играть без них, но атмосфера на стадионе была великолепной, чувствовалось, как болельщики нас поддерживали. Мы очень этому рады и благодарим болельщиков, а особенно – Вооруженные Силы Украины за возможность играть в футбол при поддержке зрителей.
– Что сказал тренер после матча? Как оценил действия защитников и команды в целом?
– Еще не оценивал никого, просто поздравил всех с победой и сказал готовиться к следующему поединку. Когда будет разбор игры, проанализируем действия каждого.
– Два матча после зимнего перерыва «Динамо» провело в Киеве, следующий будет на выезде, чего ожидаете от встречи с «Вересом»?
– Мы готовимся к каждой игре как всегда, с хорошим настроением, настраиваемся только на положительный результат. Ничего особенного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги
Не менее 71 пункта