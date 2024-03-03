МИХАВКО: «У соперников – сильный форвард. Мы изучили его стиль игры»

Защитник Динамо Тарас Михавко после матча 19-го тура УПЛ с Черноморцем (1:0) поделился впечатлениями:

– Игра была достаточно тяжелая, соперник сегодня у нас был хороший, поэтому там не все удавалось. Мы понимали, что будет непростая игра, поэтому выкладывались на все 100%. Реализовали свой момент, забили мяч, могли отличиться еще, но не получилось. Главное, что дотерпели, сыграли сзади «на ноль», так что все хорошо.

– Насколько тяжело вам было действовать против форварда Черноморца?

– Сильный нападающий, но мы разбирали его действия вместе с тренерским штабом. С ним было непросто, но невозможно. Поняли его стиль игры, хорошо подготовились и не позволили ему сегодня отличиться.

– Это был уже ваш не первый матч, меньше ли волновались, чем в прошлый раз?

– Конечно, меньше. Получил уверенность в первой игре, потому переживал меньше. Всё хорошо.

– Часто ли вас узнавали на улице болельщики?

– Да, иногда бывает.

– Как вам было играть в присутствии болельщиков на трибунах?

– Мне не приходилось играть без них, но атмосфера на стадионе была великолепной, чувствовалось, как болельщики нас поддерживали. Мы очень этому рады и благодарим болельщиков, а особенно – Вооруженные Силы Украины за возможность играть в футбол при поддержке зрителей.

– Что сказал тренер после матча? Как оценил действия защитников и команды в целом?

– Еще не оценивал никого, просто поздравил всех с победой и сказал готовиться к следующему поединку. Когда будет разбор игры, проанализируем действия каждого.

– Два матча после зимнего перерыва «Динамо» провело в Киеве, следующий будет на выезде, чего ожидаете от встречи с «Вересом»?

– Мы готовимся к каждой игре как всегда, с хорошим настроением, настраиваемся только на положительный результат. Ничего особенного.