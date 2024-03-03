Владислав КАБАЕВ: «То штанга, то хороший навес не замкнули»

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев поделился впечатлениями от матча 19-го тура УПЛ с «Черноморцем» (1:0)

– Эмоции от игры положительные, ведь победа – это всегда позитив. Да, были ошибки и у команды, и у меня лично. Но нам важно набирать эти очки. Из-за позитива будет проще работать.

– Наверняка вы понимали, что «Черноморец» после перерыва выйдет мотивированный играть на атаку. Какими были особые наставления главного тренера?

– Особых не было, но было так же, как вы сказали. Тренер заметил, что соперники будут агрессивно идти вперед, они смело играют друг в друга. Но у нас было несколько голевых моментов и во втором тайме – в одном штанга, в другом хороший навес не закрыли. Можно было раньше закрывать игру. Но «Черноморец» – очень симпатичная команда, главное, что она действительно играет в футбол. Интересно играть такие матчи. Они большие молодцы. Но для нас точно эта победа важнее.

– Какие у вас эмоции от возвращения болельщиков на трибуны? Как играть при такой поддержке?

– Супер! Даже когда на поле была пауза, было время обсудить это. Было круто, аж мурашки по коже. Я слышал, как болельщики кричали Динамо. Это вдохновляет бежать вперед. Хотелось бы, чтобы с каждой игрой болельщиков на трибунах было больше и больше.