Эмполи не сумел переиграть Кальяри, Коваленко вышел в основе
Состоялось 3 матча 27-го тура Серии А
Сегодня, 3 марта 2024 года, состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Кальяри». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
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Первый гол во встрече забили футболисты «Эмполи», однако его не засчитали из-за офсайда. А уже через 7 минут Янкто забил за «Кальяри», и его гол оказался «чистым».
Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.
Серия А. 27 тур.
Эмполи – Кальяри – 0:1
Гол: Янкто, 69
Верона – Сассуоло – 1:0
Гол: Свидерский, 79
Фрозиноне – Лечче – 1:1
Голы: Шеддира, 45+2 – Крстович, 61
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