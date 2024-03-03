Эмполи не сумел переиграть Кальяри, Коваленко вышел в основе

Сегодня, 3 марта 2024 года, состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Кальяри». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Первый гол во встрече забили футболисты «Эмполи», однако его не засчитали из-за офсайда. А уже через 7 минут Янкто забил за «Кальяри», и его гол оказался «чистым».

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Серия А. 27 тур.

Эмполи – Кальяри – 0:1

Гол: Янкто, 69

Верона – Сассуоло – 1:0

Гол: Свидерский, 79

Фрозиноне – Лечче – 1:1

Голы: Шеддира, 45+2 – Крстович, 61