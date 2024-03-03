Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень важно было добыть три очка»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 17:50 |
359
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень важно было добыть три очка»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Оболонью»

03 марта 2024, 17:50 |
359
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень важно было добыть три очка»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Александр, наконец-то команда одержала долгожданную победу. Насколько она была важной для вас?

– Сегодня очень важно было добыть три очка. Игра была тяжелая, но мы были готовы именно к такой игре и очень довольны, что сумели победить. Повторюсь, что для нас это очень важные три очка.

– В предыдущем туре специалисты отмечали игру «Оболони». Победа говорит о том, что удалось хорошо подготовиться?

– Да, подготовились хорошо. Мы сегодня отошли и не прессинговали, ведь знали, что соперник очень хорошо играет длинными передачами, совершает много подборов, после чего сразу делает либо подачу, либо бьет по воротам. С «Черноморцем» они нанесли более 20 ударов. Поэтому мы тщательно готовились к этой игре.

– В конце матча был спорный момент. У соперника была рука в штрафной площадке после твоего удара?

– Кажется, что там мяч попал в руку, но мне не очень хорошо было видно, ведь я наносил удар, и когда поднял глаза, то видел, как мяч уже отскочил от игрока. Однако ребята говорят, что рука была.

– В команде продолжаются дисквалификации, причем игроков центра поля – сегодня пропускал матч Бабенко, а в следующем не сыграет Рубчинский. Насколько это добавляет дискомфорта в игре?

– Каждый игрок для нас важен, но лучше по одному пропускать игры, чем когда три-четыре игрока пропустят одновременно (улыбается).

– До следующего матча уже не так и далеко. Какие мысли перед игрой с «Рухом»?

– Надо побеждать в каждом матче. У нас завтра будет выходной, а послезавтра уже начнем готовиться непосредственно к матчу против «Руха».

После этой победы «Днепр-1» поднимается на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 38 очков в 19 турах чемпионата.

По теме:
Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболонь пытается играть в футбол»
Удаление не повлияло на результат. Александрия и Заря сыграли вничью
Юрий МАКСИМОВ: Бразильцы увидели атаку на ТЭС и отказались ехать в Украину
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Оболонь - Днепр-1 Александр Пихаленок
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити
Футбол | 03 марта 2024, 17:53 0
ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити
ВИДЕО. Роскошный гол форварда МЮ Рэшфорда в ворота Манчестер Сити

Без шансов для вратаря Эдерсона

Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Теннис | 03 марта 2024, 04:15 4
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал

Кэти Бултер выиграла у Эммы Наварро в полуфинале соревнований WTA 500 в Сан-Диего

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.03.2024, 16:05
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
Футбол | 02.03.2024, 22:21
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Футбол | 03.03.2024, 07:21
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 5
Футбол
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
03.03.2024, 05:50 27
Теннис
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 14
Футбол
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45 1
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем