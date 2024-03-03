Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень важно было добыть три очка»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Оболонью»
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.
– Александр, наконец-то команда одержала долгожданную победу. Насколько она была важной для вас?
– Сегодня очень важно было добыть три очка. Игра была тяжелая, но мы были готовы именно к такой игре и очень довольны, что сумели победить. Повторюсь, что для нас это очень важные три очка.
– В предыдущем туре специалисты отмечали игру «Оболони». Победа говорит о том, что удалось хорошо подготовиться?
– Да, подготовились хорошо. Мы сегодня отошли и не прессинговали, ведь знали, что соперник очень хорошо играет длинными передачами, совершает много подборов, после чего сразу делает либо подачу, либо бьет по воротам. С «Черноморцем» они нанесли более 20 ударов. Поэтому мы тщательно готовились к этой игре.
– В конце матча был спорный момент. У соперника была рука в штрафной площадке после твоего удара?
– Кажется, что там мяч попал в руку, но мне не очень хорошо было видно, ведь я наносил удар, и когда поднял глаза, то видел, как мяч уже отскочил от игрока. Однако ребята говорят, что рука была.
– В команде продолжаются дисквалификации, причем игроков центра поля – сегодня пропускал матч Бабенко, а в следующем не сыграет Рубчинский. Насколько это добавляет дискомфорта в игре?
– Каждый игрок для нас важен, но лучше по одному пропускать игры, чем когда три-четыре игрока пропустят одновременно (улыбается).
– До следующего матча уже не так и далеко. Какие мысли перед игрой с «Рухом»?
– Надо побеждать в каждом матче. У нас завтра будет выходной, а послезавтра уже начнем готовиться непосредственно к матчу против «Руха».
После этой победы «Днепр-1» поднимается на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 38 очков в 19 турах чемпионата.
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