Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень важно было добыть три очка»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Александр, наконец-то команда одержала долгожданную победу. Насколько она была важной для вас?

– Сегодня очень важно было добыть три очка. Игра была тяжелая, но мы были готовы именно к такой игре и очень довольны, что сумели победить. Повторюсь, что для нас это очень важные три очка.

– В предыдущем туре специалисты отмечали игру «Оболони». Победа говорит о том, что удалось хорошо подготовиться?

– Да, подготовились хорошо. Мы сегодня отошли и не прессинговали, ведь знали, что соперник очень хорошо играет длинными передачами, совершает много подборов, после чего сразу делает либо подачу, либо бьет по воротам. С «Черноморцем» они нанесли более 20 ударов. Поэтому мы тщательно готовились к этой игре.

– В конце матча был спорный момент. У соперника была рука в штрафной площадке после твоего удара?

– Кажется, что там мяч попал в руку, но мне не очень хорошо было видно, ведь я наносил удар, и когда поднял глаза, то видел, как мяч уже отскочил от игрока. Однако ребята говорят, что рука была.

– В команде продолжаются дисквалификации, причем игроков центра поля – сегодня пропускал матч Бабенко, а в следующем не сыграет Рубчинский. Насколько это добавляет дискомфорта в игре?

– Каждый игрок для нас важен, но лучше по одному пропускать игры, чем когда три-четыре игрока пропустят одновременно (улыбается).

– До следующего матча уже не так и далеко. Какие мысли перед игрой с «Рухом»?

– Надо побеждать в каждом матче. У нас завтра будет выходной, а послезавтра уже начнем готовиться непосредственно к матчу против «Руха».

После этой победы «Днепр-1» поднимается на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 38 очков в 19 турах чемпионата.