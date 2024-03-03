Валерий ИВАЩЕНКО: «Оболонь пытается играть в футбол»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:1) в матче 19-го тура УПЛ.

– Ваше краткое резюме по матчу.

– Мы играли против квалифицированного соперника. Мы знали, с кем мы играем. Очень хорошая команда. Нам было очень приятно противостоять такой команде. Я очень благодарен ребятам за желание, за самоотдачу, за желание идти и побеждать. Но это футбол. Где-то недостаток концентрации привел к забитому в наши ворота мячу. А так, в целом, где-то не хватает опыта нам, но ребята стараются, стараются. Делаем все возможное, чтобы ребята не боялись, играли в футбол, показывали все, что они могут, вдохновляем их. Где-то не хватает точности в завершающей стадии, забитых мячей, к сожалению. Но ребята стараются играть в футбол, за что я им очень благодарен.

– Второй матч подряд команда пропускает со стандарта. Как прокомментируете это?

– Это обидно, мы работаем над этим. Это концентрация. 3 угловых подали, а на 4-й нам забили. Подсказывали, кричали ребятам, но не докричались, не сработало это. В «Днепре-1» квалифицированные футболисты, и такие моменты приводят к пропущенным голам.

После этого поражения в активе «Оболони» остается 15 очков в 18 матчах, что позволяет команде занимать лишь 13-е место в турнирной таблице УПЛ.