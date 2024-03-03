Шахтер – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 марта, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 5-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Вернидуба на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Лунев, Принс Аду.