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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 16:50 | Обновлено 03 марта 2024, 16:52
2339
8

Шахтер – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч 19-го тура УПЛ начнется в 18:00

03 марта 2024, 16:50 | Обновлено 03 марта 2024, 16:52
2339
8
Шахтер – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 3 марта, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 5-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Юрия Вернидуба на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Лунев, Принс Аду.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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maks_krot
Ну какой на х.... Сикан это жесть!Почему Келси не поставить в старте если Сикан не забьёт сегодня на скамейку его до конца сезона!Удачи и успеха Шахтёр!!!
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+2
_Tor91nado24rly_
Подивимось, якими чеснотами стане наповненою ця гра.
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0
AK.228
👏👏👍
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-1
New Zealander
Неужели в Шахтере нет игроков получше чем Бондаренко, Крыськив и Сикан. Ну сколько можно уже так издеваться с болельщиков? Мы же не Динамо чтобы заурядных игроков держать и ставить в состав. Отдайте их в аренду в какой нибудь Загреб как Михайличенка если не хотите оставлять игроков без работы
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-2
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Pavel_i_CO
Днонэтскіє будуть вимагати технічної поразки для Кривбаса, бо Понєдєльнік грає в неділю 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Победный состав у действующего чемпиона 
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-4
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