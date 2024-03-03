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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 15:57 |
156
0

БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Готовлюсь вместе с командой к важному матчу против Шахтера»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

03 марта 2024, 15:57 |
156
0
БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Готовлюсь вместе с командой к важному матчу против Шахтера»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера», а также детальнее рассказал о своем повреждении.

– Все болельщики волнуются. Тебя не было в заявке на ЛНЗ. Какова сейчас ситуация?

– Уже тренируюсь в общей группе, все хорошо. Готовлюсь вместе с командой к важному матчу против «Шахтера».

– Много было слухов... Какая именно травма у тебя была? Расскажи нам пожалуйста.

– Ничего страшного не произошло, это футбольные моменты. В футболе, к сожалению, без травм никуда. Сейчас себя чувствую хорошо.

– Сейчас идет подготовка к центральному матчу 19-го тура УПЛ против «Шахтера». Есть ли какая-то особенность в подготовке, как команда настраивается?

– Конечно, мы знаем против кого играем. «Шахтер» – это очень качественная команда с сильными исполнителями. Плодотворно готовимся и настроены продемонстрировать хороший футбол.

– ФК «Кривбасс» открыл продажу абонементов на домашние матчи. Болельщики возвращаются на трибуны. Насколько это важно?

– Конечно, это отличная новость. Потому что без поддержки, болельщиков мы никуда. Потому что мы и играем по-другому, когда нас подбадривают наши фаны.

Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Даниил Бескоровайный
Источник ФК Кривбасс
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