ФИЛИППОВ: «Хотелось продолжать играть, но если тренер так решил...»
Нападающий «Днепра-1» прокомментировал победу над «Оболонью»
Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.
– Поздравляем с победой. Какие сейчас впечатления от поединка?
– Была тяжелая игра. На первый план выходили бойцовские качества. И поле было тяжелое, для обеих команд, и нужно было использовать стандартные положения, что мы и сделали. Второй тайм уже играли по счету, где-то имели контратаки. Хорошо, что так закончили и победили.
– Давай вспомним твой гол.
– Была классная подача с углового от Пихаленка, Эдик Сарапий пробил. Мы это наигрываем на тренировках, потому что он хорошо играет головой. А я уже, как говорится, сыграл как нападающий – в нужном месте в нужное время.
– Достаточно рано тебя заменили. По твоей реакции было видно, что ты этого не ожидал. Как ты это прокомментируешь?
– Да, конечно, хотелось продолжать играть. Но если тренер так решил, то нет вопросов. Главное – это команда.
– Как оценишь соперника?
– «Оболонь» всегда славилась бойцовскими качествами, плюс это сыгранная команда еще с Первой лиги. Хорошо играет дома, хорошо выбегает в контратаки и стандартные положения использует. Поэтому молодцы, было очень трудно сегодня».
После этой победы «Днепр-1» поднимается на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 38 очков в 19 турах чемпионата.
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