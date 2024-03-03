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  4. ФИЛИППОВ: «Хотелось продолжать играть, но если тренер так решил...»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 15:47 | Обновлено 03 марта 2024, 15:48
639
0

ФИЛИППОВ: «Хотелось продолжать играть, но если тренер так решил...»

Нападающий «Днепра-1» прокомментировал победу над «Оболонью»

03 марта 2024, 15:47 | Обновлено 03 марта 2024, 15:48
639
0
ФИЛИППОВ: «Хотелось продолжать играть, но если тренер так решил...»
СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой. Какие сейчас впечатления от поединка?

– Была тяжелая игра. На первый план выходили бойцовские качества. И поле было тяжелое, для обеих команд, и нужно было использовать стандартные положения, что мы и сделали. Второй тайм уже играли по счету, где-то имели контратаки. Хорошо, что так закончили и победили.

– Давай вспомним твой гол.

– Была классная подача с углового от Пихаленка, Эдик Сарапий пробил. Мы это наигрываем на тренировках, потому что он хорошо играет головой. А я уже, как говорится, сыграл как нападающий – в нужном месте в нужное время.

– Достаточно рано тебя заменили. По твоей реакции было видно, что ты этого не ожидал. Как ты это прокомментируешь?

– Да, конечно, хотелось продолжать играть. Но если тренер так решил, то нет вопросов. Главное – это команда.

– Как оценишь соперника?

– «Оболонь» всегда славилась бойцовскими качествами, плюс это сыгранная команда еще с Первой лиги. Хорошо играет дома, хорошо выбегает в контратаки и стандартные положения использует. Поэтому молодцы, было очень трудно сегодня».

После этой победы «Днепр-1» поднимается на первую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 38 очков в 19 турах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Оболонь - Днепр-1 Александр Филиппов
Источник УПЛ-ТВ
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