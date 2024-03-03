Денис КУЗЫК: «Матч против Шахтера – бой за 6 очков»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»
Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».
– Какой настрой команды перед важным матчем?
– Готовимся на позитиве, ведь выиграли стартовый весенний поединок. Подготовка к «Шахтеру» проходит очень серьезно. Будет очень интересная игра для болельщиков. В Александрии соперник довольствовался ничьей, поэтому, вероятно, выйдет на нас с двойной мотивацией, чтобы заработать три очка. Но с «Кривбассом» просто точно не будет, мы настроены на бой и победу.
– «Шахтер» в этом году успел провести больше официальных матчей за счет еврокубков. Это козырь соперника?
– Посмотрим посмотрим. У них хорошая команда с сильными исполнителями. Будет очень интересно сыграть против них.
– В прошлом туре ты снова забил мяч-красавец. Много получил поздравлений по этому поводу?
– Очень много людей поздравило, честно говоря. Буду все делать и в дальнейшем, чтобы в такое тяжелое для нашей страны время радовать болельщиков хорошей игрой и хорошими голами.
– Грядущий матч – центральный в 19 туре?
– Без сомнений. Много болельщиков будут смотреть наш матч. Можно сказать, будет игра за важные чемпионские очки.
Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 3 марта в 21:45 по Киеву
Марта в двух сетах выиграла у Джессики Пегулы на соревнованиях WTA 500 в США