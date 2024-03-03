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  4. Денис КУЗЫК: «Матч против Шахтера – бой за 6 очков»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 15:35 |
327
0

Денис КУЗЫК: «Матч против Шахтера – бой за 6 очков»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Шахтером»

03 марта 2024, 15:35 |
327
0
Денис КУЗЫК: «Матч против Шахтера – бой за 6 очков»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера».

– Какой настрой команды перед важным матчем?

– Готовимся на позитиве, ведь выиграли стартовый весенний поединок. Подготовка к «Шахтеру» проходит очень серьезно. Будет очень интересная игра для болельщиков. В Александрии соперник довольствовался ничьей, поэтому, вероятно, выйдет на нас с двойной мотивацией, чтобы заработать три очка. Но с «Кривбассом» просто точно не будет, мы настроены на бой и победу.

– «Шахтер» в этом году успел провести больше официальных матчей за счет еврокубков. Это козырь соперника?

– Посмотрим посмотрим. У них хорошая команда с сильными исполнителями. Будет очень интересно сыграть против них.

– В прошлом туре ты снова забил мяч-красавец. Много получил поздравлений по этому поводу?

– Очень много людей поздравило, честно говоря. Буду все делать и в дальнейшем, чтобы в такое тяжелое для нашей страны время радовать болельщиков хорошей игрой и хорошими голами.

– Грядущий матч – центральный в 19 туре?

– Без сомнений. Много болельщиков будут смотреть наш матч. Можно сказать, будет игра за важные чемпионские очки.

Матч «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Денис Кузык чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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