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  4. Максимов оценил обратную замену форварда: «Уговаривать никого не будем»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 16:10 |
857
1

Максимов оценил обратную замену форварда: «Уговаривать никого не будем»

Тренер разочарован игрой Кивинды

03 марта 2024, 16:10 |
857
1
Максимов оценил обратную замену форварда: «Уговаривать никого не будем»
ФК Днепр. Даниэль Кивинда

Наставник «Днепра-1» Юрий Максимов после матча УПЛ с «Оболонью» (1:0) остался разочарован игрой форварда Даниэля Кивинды, который вышел на поле на 59-й минуте, но был заменен в конце встречи.

«Уговаривать никого не будем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить на поле и отдаваться игре», — сказал Максимов.

Кивинда в нынешнем сезоне провел 7 матчей и голов не забивал.

После продажи Артема Довбика основным центрфорвардм команды стал Александр Филиппов, у которого 7 голов в 17 матчах.

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Днепр-1 Даниэль Кивинда Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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Iigor6583
А для чого брати цей шлак, цю непотріб.
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