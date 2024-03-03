Максимов оценил обратную замену форварда: «Уговаривать никого не будем»

Наставник «Днепра-1» Юрий Максимов после матча УПЛ с «Оболонью» (1:0) остался разочарован игрой форварда Даниэля Кивинды, который вышел на поле на 59-й минуте, но был заменен в конце встречи.

«Уговаривать никого не будем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить на поле и отдаваться игре», — сказал Максимов.

Кивинда в нынешнем сезоне провел 7 матчей и голов не забивал.

После продажи Артема Довбика основным центрфорвардм команды стал Александр Филиппов, у которого 7 голов в 17 матчах.