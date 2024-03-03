Украина. Премьер лига03 марта 2024, 16:10 |
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Максимов оценил обратную замену форварда: «Уговаривать никого не будем»
Тренер разочарован игрой Кивинды
03 марта 2024, 16:10 |
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Наставник «Днепра-1» Юрий Максимов после матча УПЛ с «Оболонью» (1:0) остался разочарован игрой форварда Даниэля Кивинды, который вышел на поле на 59-й минуте, но был заменен в конце встречи.
«Уговаривать никого не будем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить на поле и отдаваться игре», — сказал Максимов.
Кивинда в нынешнем сезоне провел 7 матчей и голов не забивал.
После продажи Артема Довбика основным центрфорвардм команды стал Александр Филиппов, у которого 7 голов в 17 матчах.
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