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  4. Игорь ПЕРДУТА: «В победе Ворсклы есть заслуга нашего 12 игрока»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 14:49 |
25
0

Игорь ПЕРДУТА: «В победе Ворсклы есть заслуга нашего 12 игрока»

Капитан полтавчан – о победе над «Вересом»

03 марта 2024, 14:49 |
25
0
Игорь ПЕРДУТА: «В победе Ворсклы есть заслуга нашего 12 игрока»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

В 19 туре чемпионата УПЛ «Ворскла» одержала волевую победу над аутсайдером – «Вересом» – 2:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан полтавчан Игорь Пердута рассказал, наиграли ли его одноклубники на победу:

– Досадное поражение в предыдущем туре от «Зари» все же, сказывалось. В первом тайме чувствовалось, что ребята нервничают и это приводило к ошибкам. А может просто хотели как можно скорее порадовать своих болельщиков, по которым очень соскучились, содержательной игрой. К сожалению, часто в таких случаях не всегда все получается.

– «Ворскла» провела два разных тайма. Что сказал в перерыве рулевой Сергей Долганский, что помогло склонить чаши весов на свою сторону?

– Я не могу сказать, что «Ворскла» провалила первый тайм. По количеству созданных голевым моментов было равновесие, вот только один из своих шансов гости в отличие от нас, реализовали. В перерыве Сергей Долганский попросил успокоиться и сыграть так, как мы планировали при подготовке к матчу. Конечно, не обошлось без определенных тактических перестроений, но главное, что достигли нужного результата. На мой взгляд, на победу мы наиграли.

– Вчера «дубль» оформил зимний новичок «Ворсклы» Сергей Мякушко, а как, по твоему мнению, сыграли другие новобранцы?

– Следует уточнить, что Мякушко просто в нужный момент вернулся в «Ворсклу», ведь в 2017 году он уже выступал за полтавскую команду. А вообще у «Ворсклы» очень достойное зимнее пополнение. Все новобранцы претендуют на место в стартовом составе, естественно, это обострило конкуренцию.

– Ты уже акцентировал внимание на том, что отчетный поединок прошел со зрителями, хотя их было не так много, как того хотелось.

– В победе «Ворсклы» немалая заслуга нашего 12 игрока. Именно этой поддержки нам очень не хватало в предыдущем матче с «Зарей». Остается только поблагодарить, постараемся не разочаровывать своих преданных болельщиков.

Сейчас «Ворскла» занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

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Источник Sport.ua
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