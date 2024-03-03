Срна рассказал о ситуации с возможным техническим поражением Александрии

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что в клубе заранее не знали о вероятном техническом поражении «Александрии», если на поле выйдет Иван Калюжный, которого клуб забыл заявить на вторую часть сезона.

«Конечно, мы не знали (про ситуацию Калюжного – прим). Мы в этом матче потеряли Матвиенко, Зубкова, Эгиналду и Степаненко. Я не знал, мы узнали на следующий день».

«Теперь КДК и федерация должны рассмотреть дело и решить», – сказал Срна.

УАФ сообщила, что рассмотрение дела состоится 4 марта.