Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Срна рассказал о ситуации с возможным техническим поражением Александрии
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 14:13 |
1678
2

Срна рассказал о ситуации с возможным техническим поражением Александрии

В клубе не знали о том, что Калюжный не был заявлен

03 марта 2024, 14:13 |
1678
2
Срна рассказал о ситуации с возможным техническим поражением Александрии
ФК Александрия

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что в клубе заранее не знали о вероятном техническом поражении «Александрии», если на поле выйдет Иван Калюжный, которого клуб забыл заявить на вторую часть сезона.

«Конечно, мы не знали (про ситуацию Калюжного – прим). Мы в этом матче потеряли Матвиенко, Зубкова, Эгиналду и Степаненко. Я не знал, мы узнали на следующий день».

«Теперь КДК и федерация должны рассмотреть дело и решить», – сказал Срна.

УАФ сообщила, что рассмотрение дела состоится 4 марта.

По теме:
Игорь ПЕРДУТА: «В победе Ворсклы есть заслуга нашего 12 игрока»
Александрия – Заря. Стали известны стартовые составы
Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Кривбасс
Александрия - Шахтер Шахтер Донецк Дарио Срна Александрия Иван Калюжный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все под контролем. Срна назвал игроков, готовых заменить Степаненко
Футбол | 03 марта 2024, 13:12 1
Все под контролем. Срна назвал игроков, готовых заменить Степаненко
Все под контролем. Срна назвал игроков, готовых заменить Степаненко

Срна назвал фамилии трех футболистов

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Футбол | 03 марта 2024, 12:06 4
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале

Тренер побеседовал с украинским вратарем

Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Теннис | 03.03.2024, 05:50
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Футбол | 03.03.2024, 00:45
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02.03.2024, 14:41
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Не знали вони... Краще б ця сирна мовчала, бо на ворі і шапка горить 
Ответить
+7
Fitness.sports
Яка свята людина, черт этот! С ним иметь дела так дулю в кармане держать надо. Нечисть!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
01.03.2024, 18:36 9
Теннис
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 3
Футбол
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем