Украина. Премьер лига03 марта 2024, 14:13 |
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Срна рассказал о ситуации с возможным техническим поражением Александрии
В клубе не знали о том, что Калюжный не был заявлен
03 марта 2024, 14:13 |
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Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что в клубе заранее не знали о вероятном техническом поражении «Александрии», если на поле выйдет Иван Калюжный, которого клуб забыл заявить на вторую часть сезона.
«Конечно, мы не знали (про ситуацию Калюжного – прим). Мы в этом матче потеряли Матвиенко, Зубкова, Эгиналду и Степаненко. Я не знал, мы узнали на следующий день».
«Теперь КДК и федерация должны рассмотреть дело и решить», – сказал Срна.
УАФ сообщила, что рассмотрение дела состоится 4 марта.
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Комментарии 2
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Не знали вони... Краще б ця сирна мовчала, бо на ворі і шапка горить
Яка свята людина, черт этот! С ним иметь дела так дулю в кармане держать надо. Нечисть!
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