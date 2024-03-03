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Украина. Первая лига
03 марта 2024, 13:53 | Обновлено 03 марта 2024, 13:59
1403
2

Вице-президент Кривбасса: «Люди не могут найти, где смотреть УПЛ»

Топ-менеджер криворожского клуба – о первых шагах единого телепула

03 марта 2024, 13:53 | Обновлено 03 марта 2024, 13:59
1403
2
Вице-президент Кривбасса: «Люди не могут найти, где смотреть УПЛ»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» из Кривого Рога Артем Гагарин высказал мнение о том, как, на его взгляд, обстоят дела с трансляциями матчей Украинской Премьер-лиги.

«Некоторые люди воспринимают с хейтом, не могут найти, где смотреть УПЛ. Люди, это квест. Для вас это квест.

Воспринимайте это как квест. Нашли – и получили удовольствие после этого», - заявил Гагарин в эфире студии UPL.TV перед матчем «Оболонь» - «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что Артем Гагарин может войти в команду Андрея Шевченко в Украинской ассоциации футбола.

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya
Перші кроки УПЛ-ТВ схожі з першими кроками дитини "два кроки і на сраку"
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+1
Fant24
Вони ж всі гадають що це як срср уплтв стоїть в череді каналів звичайного телебачення 
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0
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