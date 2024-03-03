Вице-президент Кривбасса: «Люди не могут найти, где смотреть УПЛ»

Вице-президент «Кривбасса» из Кривого Рога Артем Гагарин высказал мнение о том, как, на его взгляд, обстоят дела с трансляциями матчей Украинской Премьер-лиги.

«Некоторые люди воспринимают с хейтом, не могут найти, где смотреть УПЛ. Люди, это квест. Для вас это квест.

Воспринимайте это как квест. Нашли – и получили удовольствие после этого», - заявил Гагарин в эфире студии UPL.TV перед матчем «Оболонь» - «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что Артем Гагарин может войти в команду Андрея Шевченко в Украинской ассоциации футбола.