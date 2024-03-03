Вице-президент Кривбасса: «Люди не могут найти, где смотреть УПЛ»
Топ-менеджер криворожского клуба – о первых шагах единого телепула
Вице-президент «Кривбасса» из Кривого Рога Артем Гагарин высказал мнение о том, как, на его взгляд, обстоят дела с трансляциями матчей Украинской Премьер-лиги.
«Некоторые люди воспринимают с хейтом, не могут найти, где смотреть УПЛ. Люди, это квест. Для вас это квест.
Воспринимайте это как квест. Нашли – и получили удовольствие после этого», - заявил Гагарин в эфире студии UPL.TV перед матчем «Оболонь» - «Днепр-1».
Ранее сообщалось, что Артем Гагарин может войти в команду Андрея Шевченко в Украинской ассоциации футбола.
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