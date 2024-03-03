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  4. ВИДЕО. В погоне за Ванатом. Филиппов оформил седьмой гол в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 13:48 | Обновлено 03 марта 2024, 14:02
425
0

ВИДЕО. В погоне за Ванатом. Филиппов оформил седьмой гол в сезоне УПЛ

Делит второе место еще с тремя игроками

03 марта 2024, 13:48 | Обновлено 03 марта 2024, 14:02
425
0
ВИДЕО. В погоне за Ванатом. Филиппов оформил седьмой гол в сезоне УПЛ
ФК Днепр. Александр Филиппов

В матче чемпионата Украины между «Оболонью» и «Днепром-1» гол в первом тайме забил форвард гостей Александр Филиппов.

Для игрока это седьмой гол в 17 встречах нынешнего сезона. Филиппов теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров с Олегом Кожушко, Виталием Буяльским и Андреем Шторгиным.

А лидером в списке лучших забивал остается форвард «Динамо» Владислав Ванат, у которого 9 голов.

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Днепр-1 Александр Филиппов Владислав Ванат чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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