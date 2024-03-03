ВИДЕО. В погоне за Ванатом. Филиппов оформил седьмой гол в сезоне УПЛ

В матче чемпионата Украины между «Оболонью» и «Днепром-1» гол в первом тайме забил форвард гостей Александр Филиппов.

Для игрока это седьмой гол в 17 встречах нынешнего сезона. Филиппов теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров с Олегом Кожушко, Виталием Буяльским и Андреем Шторгиным.

А лидером в списке лучших забивал остается форвард «Динамо» Владислав Ванат, у которого 9 голов.