Украина. Премьер лига03 марта 2024, 13:48 | Обновлено 03 марта 2024, 14:02
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ВИДЕО. В погоне за Ванатом. Филиппов оформил седьмой гол в сезоне УПЛ
Делит второе место еще с тремя игроками
03 марта 2024, 13:48 | Обновлено 03 марта 2024, 14:02
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В матче чемпионата Украины между «Оболонью» и «Днепром-1» гол в первом тайме забил форвард гостей Александр Филиппов.
Для игрока это седьмой гол в 17 встречах нынешнего сезона. Филиппов теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров с Олегом Кожушко, Виталием Буяльским и Андреем Шторгиным.
А лидером в списке лучших забивал остается форвард «Динамо» Владислав Ванат, у которого 9 голов.
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