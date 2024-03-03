Одноклубнику Лунина грозит дисквалификацию за действия вне поля
Проблемы могут быть у Винисиуса Жуниора
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован от четырех матчей за критику действий арбитра матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).
Сообщается, что бразилец будет наказан, если в Королевскую испанскую футбольную федерацию поступит жалоба на его комментарии после игры. Далее будет дана экспертная оценка и на основании этого будет оглашен срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.
Если экспертиза подтвердит вину бразильца, то ему будет грозить дисквалификации как минимум на четыре матча (максимум – 12), а также штраф в размере от 601 до 3005 евро
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