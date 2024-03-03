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  4. Одноклубнику Лунина грозит дисквалификацию за действия вне поля
Испания
03 марта 2024, 13:39 | Обновлено 03 марта 2024, 13:43
2025
2

Одноклубнику Лунина грозит дисквалификацию за действия вне поля

Проблемы могут быть у Винисиуса Жуниора

03 марта 2024, 13:39 | Обновлено 03 марта 2024, 13:43
2025
2
Одноклубнику Лунина грозит дисквалификацию за действия вне поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован от четырех матчей за критику действий арбитра матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

Сообщается, что бразилец будет наказан, если в Королевскую испанскую футбольную федерацию поступит жалоба на его комментарии после игры. Далее будет дана экспертная оценка и на основании этого будет оглашен срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.

Если экспертиза подтвердит вину бразильца, то ему будет грозить дисквалификации как минимум на четыре матча (максимум – 12), а также штраф в размере от 601 до 3005 евро

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Реал Мадрид Валенсия
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Суддя повівся дуже не професійно, що не кажіть. Свистіти треба було або раніше, коли м'яч втратила Валенсія, або дати дограти момент Реалу, а він просто відвернувся і свиснув під час динамічної атаки Реалу.  
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+1
Lulinnha
Цього провокатора давно потрібно забанити до 5- ти матчів. Постійні провокації... 
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-1
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