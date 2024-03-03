Партнер Лунина назвал причину невыигрыша Реала у Валенсии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказал мнение о причине, по которой «галактикос» не смогли выиграть у «Валенсии» (2:2) в 27-м туре Ла Лиги.

Как известно, на 9-й компенсированной минуте арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Но взятие ворот засчитано не было

«Мы смогли сравнять, но не смогли победить, потому что нам не позволили это сделать. Нужно сохранять твердость. Нужно, чтобы фанаты были с нами», – заявил Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что нападающему «Валенсии» Роману Яремчуку в матче с «Реалом» покорилось в Ла Лиге уникальное для украинцев достижение.