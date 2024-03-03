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Испания
03 марта 2024, 13:00 | Обновлено 03 марта 2024, 13:12
3223
1

Партнер Лунина назвал причину невыигрыша Реала у Валенсии

Винисиус Жуниор уверен в заговоре

03 марта 2024, 13:00 | Обновлено 03 марта 2024, 13:12
3223
1
Партнер Лунина назвал причину невыигрыша Реала у Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказал мнение о причине, по которой «галактикос» не смогли выиграть у «Валенсии» (2:2) в 27-м туре Ла Лиги.

Как известно, на 9-й компенсированной минуте арбитр Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до навеса, который привел к третьему голу мадридцев. Но взятие ворот засчитано не было

«Мы смогли сравнять, но не смогли победить, потому что нам не позволили это сделать. Нужно сохранять твердость. Нужно, чтобы фанаты были с нами», – заявил Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что нападающему «Валенсии» Роману Яремчуку в матче с «Реалом» покорилось в Ла Лиге уникальное для украинцев достижение.

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Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Валенсия
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Причина програшу це захист Реалу. Якщо в першому голі захист провалився і внаслідок рикошету м'яч залетів у ворота, то другий гол привезли собі чудовим пасом.
Лунін фактично шансів не мав ні в одному з цих двох епізодів. 
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