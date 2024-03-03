Яремчуку покорилось в Ла Лиге уникальное для украинцев достижение

В субботу, 2 марта, в матче 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией» (2:2) автором одного из голов в ворота украинского голкипера «галактикос» Андрея Лунина стал Роман Яремчук.

Форвард «летучих мышей» стал первым украинцем, который забил «Реалу» в поединке чемпионата Испании. Всего же Яремчук стал седьмым украинским футболистом, сумевшим поразить ворота «сливочных» в официальном матче.

Лучший украинский снайпер в играх с «Реалом» – Андрей Шевченко (4 гола). Два гола мадридцам забил вингер «Шахтера» Александр Зубков. По голу «сливочным» в официальных матчах в своей карьере забивали Сергей Ребров и Артем Милевский (оба – будучи игроками «Динамо»).

Также «Реалу» забивал Олег Саленко, когда выступал за «Валенсию», но имел он тогда гражданство рф. Есть гол мадридской команде и в активе у Евгения Коноплянки, когда он защищал цвета «Севильи». Он отличился с пенальти в матче за Суперкубок УЕФА-2016.