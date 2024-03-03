Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчуку покорилось в Ла Лиге уникальное для украинцев достижение
Испания
03 марта 2024, 11:34 | Обновлено 03 марта 2024, 11:45
2008
0

Яремчуку покорилось в Ла Лиге уникальное для украинцев достижение

Нападающий «Валенсии» отличился голом в матче с «Реалом»

03 марта 2024, 11:34 | Обновлено 03 марта 2024, 11:45
2008
0
Яремчуку покорилось в Ла Лиге уникальное для украинцев достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 2 марта, в матче 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Валенсией» (2:2) автором одного из голов в ворота украинского голкипера «галактикос» Андрея Лунина стал Роман Яремчук.

Форвард «летучих мышей» стал первым украинцем, который забил «Реалу» в поединке чемпионата Испании. Всего же Яремчук стал седьмым украинским футболистом, сумевшим поразить ворота «сливочных» в официальном матче.

Лучший украинский снайпер в играх с «Реалом» – Андрей Шевченко (4 гола). Два гола мадридцам забил вингер «Шахтера» Александр Зубков. По голу «сливочным» в официальных матчах в своей карьере забивали Сергей Ребров и Артем Милевский (оба – будучи игроками «Динамо»).

Также «Реалу» забивал Олег Саленко, когда выступал за «Валенсию», но имел он тогда гражданство рф. Есть гол мадридской команде и в активе у Евгения Коноплянки, когда он защищал цвета «Севильи». Он отличился с пенальти в матче за Суперкубок УЕФА-2016.

По теме:
Партнер Лунина назвал причину невыигрыша Реала у Валенсии
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Тренер Жироны подсчитал, сколько нужно очков для выхода в Лигу чемпионов
Роман Яремчук Валенсия Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Другие виды | 02 марта 2024, 23:59 0
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд

Дистанцию 400 метров Фемке Бол из Нидерландов пробежала за 49.17 сек

Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Теннис | 03 марта 2024, 04:15 2
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал

Кэти Бултер выиграла у Эммы Наварро в полуфинале соревнований WTA 500 в Сан-Диего

Новый формат. Женскую сборную Украины ждет жеребьевка отбора Евро-2025
Футбол | 03.03.2024, 10:00
Новый формат. Женскую сборную Украины ждет жеребьевка отбора Евро-2025
Новый формат. Женскую сборную Украины ждет жеребьевка отбора Евро-2025
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Теннис | 03.03.2024, 05:50
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
Костюк с суперкамбеком обыграла 5-ю ракетку и вышла в финал в Сан-Диего
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02.03.2024, 14:41
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
03.03.2024, 07:01 2
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 4
Футбол
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
ФОТО. Сарказм аплодисментов. Лунин отреагировал на спорное решение судьи
03.03.2024, 07:21 3
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
01.03.2024, 23:12 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем