Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Тренер побеседовал с украинским вратарем
Мадридский «Реал» заинтересован в продлении контракта с украинским голкипером Андреем Луниным.
По информации Don Diario, в настоящее время у Лунина есть сомнения, стоит ли продолжать соглашение со «сливочными», ведь после возвращения Куртуа он может снова стать дублером. Сообщается, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти лично поговорил с украинцем на этот счет и заверил, что через несколько лет у него будет реальная возможность стать основным кипером в команде. Анчелотти хочет, чтобы украинский вратарь продлил соглашение с «галактикос».
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.
Ранее сообщалось, что в «Реале» опасаются, что Лунин может покинуть клуб из-за того, что не желает быть снова дублером Тибо Куртуа. Контракт Андрея в настоящее время действует до 2025 года.
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