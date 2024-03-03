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  4. Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Испания
03 марта 2024, 12:06 | Обновлено 03 марта 2024, 13:05
2979
4

Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале

Тренер побеседовал с украинским вратарем

03 марта 2024, 12:06 | Обновлено 03 марта 2024, 13:05
2979
4
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» заинтересован в продлении контракта с украинским голкипером Андреем Луниным.

По информации Don Diario, в настоящее время у Лунина есть сомнения, стоит ли продолжать соглашение со «сливочными», ведь после возвращения Куртуа он может снова стать дублером. Сообщается, что главный тренер «галактикос» Карло Анчелотти лично поговорил с украинцем на этот счет и заверил, что через несколько лет у него будет реальная возможность стать основным кипером в команде. Анчелотти хочет, чтобы украинский вратарь продлил соглашение с «галактикос».

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что в «Реале» опасаются, что Лунин может покинуть клуб из-за того, что не желает быть снова дублером Тибо Куртуа. Контракт Андрея в настоящее время действует до 2025 года.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Don Diario
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Комментарии 4
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Nordenus
Да, только через несколько лет Лунину уже будет под 30 лет, отличное время чтобы наконец то стать основным)) Если летом будет предложение от топ клуба, думаю Лунин захочет уйти
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+4
Первый Среди Равных
Короче, Куртуа в любому випадку Но1.
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0
Віктор Коробка
А чи збереже Лунін свої навики та форму, які в нього є зараз до тих років? Чи буде прогресувати за спиною у Куртуа? Дуже складне питання. В будь-якому разі - вирішувати Луніну.
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0
Nick.Grabowski
Реалу потрібен Куртуа або хтось досвідчений, зрілий, спокійний.
Сучасний Лунін не тягне позицію номер №1 в Реалі. Можливо, Лунін подорослішає та стане більш солідним.   
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-3
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