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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 09:51 | Обновлено 03 марта 2024, 09:58
284
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Кривбасс

Поединок пройдет 3 марта в 18:00 во Львове

03 марта 2024, 09:51 | Обновлено 03 марта 2024, 09:58
284
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Кривбасс
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 32 очка после 16 игр. У «Кривбасса» 37 пунктов после 18 встреч и 1-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 команды сыграли в Кривом Роге вничью 3:3.

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс» проводит УПЛ ТВ.

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Источник Sport.ua
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