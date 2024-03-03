Украина. Премьер лига03 марта 2024, 09:51 | Обновлено 03 марта 2024, 09:58
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Кривбасс
Поединок пройдет 3 марта в 18:00 во Львове
03 марта 2024, 09:51 | Обновлено 03 марта 2024, 09:58
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Шахтер» и «Кривбасс».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 32 очка после 16 игр. У «Кривбасса» 37 пунктов после 18 встреч и 1-я позиция.
В поединке первого круга сезона-2023/2024 команды сыграли в Кривом Роге вничью 3:3.
Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс» проводит УПЛ ТВ.
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