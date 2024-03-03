Интер Майами – Орландо – 5:0. По два от Луиса Суареса и Месси. Видео голов

В ночь на 3 марта состоялся матч регулярного сезона в Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».

По дублю в поединке забила бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один гол на счету Роберта Тейлора (29).

Интер Майами – Орландо – 5:0. Видео голов и обзор матча