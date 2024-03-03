Major League Soccer03 марта 2024, 09:25 | Обновлено 03 марта 2024, 09:26
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Интер Майами – Орландо – 5:0. По два от Луиса Суареса и Месси. Видео голов
Вашему вниманию видеообзор матча MLS
03 марта 2024, 09:25 | Обновлено 03 марта 2024, 09:26
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В ночь на 3 марта состоялся матч регулярного сезона в Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».
По дублю в поединке забила бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один гол на счету Роберта Тейлора (29).
Интер Майами – Орландо – 5:0. Видео голов и обзор матча
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