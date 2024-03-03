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Major League Soccer
03 марта 2024, 09:25 | Обновлено 03 марта 2024, 09:26
334
0

Интер Майами – Орландо – 5:0. По два от Луиса Суареса и Месси. Видео голов

Вашему вниманию видеообзор матча MLS

03 марта 2024, 09:25 | Обновлено 03 марта 2024, 09:26
334
0
Интер Майами – Орландо – 5:0. По два от Луиса Суареса и Месси. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 3 марта состоялся матч регулярного сезона в Major League Soccer (MLS) между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «цаплей».

По дублю в поединке забила бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси (57, 62) и Луис Суарес (4, 11). Еще один гол на счету Роберта Тейлора (29).

Интер Майами – Орландо – 5:0. Видео голов и обзор матча

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видео голов и обзор Major League Soccer (MLS) Интер Майами Орландо Сити Лионель Месси Луис Суарес
Источник Sport.ua
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