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WTA
03 марта 2024, 08:13 | Обновлено 03 марта 2024, 08:23
1566
0

Костюк в Сан-Диего добилась исторического достижения в карьере

Украинка сыграет в финале турнира WTA 500

03 марта 2024, 08:13 | Обновлено 03 марта 2024, 08:23
1566
0
Костюк в Сан-Диего добилась исторического достижения в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костю

В ночь на 3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA вышла в финал хардового турнира WTA 500, который проходит в Сан-Диего (США).

В 1/2 финала Марта добилась победы над Джессикой Пегулой из США, которая в мировом рейтинге занимает 5-ю позицию – 7:6 (7:4), 6:1.

Для Костюк эта победа стала первой в карьере над представительницей топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Теперь баланс украинки в матчах с соперницами из топ-10 составляет 4:16. Причем Марта вначале проиграла первые 14 встреч, а потом победила в четырех из шести.

Марта Костюк в финале турнира WTA сыграет во второй раз в карьере. В прошлом году она выиграла титул в Остине.

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Марта Костюк WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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