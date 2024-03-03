Костюк в Сан-Диего добилась исторического достижения в карьере

В ночь на 3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA вышла в финал хардового турнира WTA 500, который проходит в Сан-Диего (США).

В 1/2 финала Марта добилась победы над Джессикой Пегулой из США, которая в мировом рейтинге занимает 5-ю позицию – 7:6 (7:4), 6:1.

Для Костюк эта победа стала первой в карьере над представительницей топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Теперь баланс украинки в матчах с соперницами из топ-10 составляет 4:16. Причем Марта вначале проиграла первые 14 встреч, а потом победила в четырех из шести.

Марта Костюк в финале турнира WTA сыграет во второй раз в карьере. В прошлом году она выиграла титул в Остине.