Украина. Премьер лига03 марта 2024, 05:41 | Обновлено 03 марта 2024, 06:52
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Помощник тренера Шахтера: «Очень важно подстраиваться под игроков»
Марио Станич рассказал о трех месяцах работы в донецком клубе
03 марта 2024, 05:41 | Обновлено 03 марта 2024, 06:52
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Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича Марио Станич в интервью клубной пресс-службе рассказал об игровой карьере, поездке в Донецк, своем хобби, йоге, первом тренерском опыте, конкуренции в украинской Премьер-лиге и многом другом .
Напомним, в воскресенье, 3 марта, «Шахтера» ожидает очень важный матч украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса», начало – в 18:00.
К вашему вниманию видеозапись интервью с Марио Станичем.
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