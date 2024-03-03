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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 05:41 | Обновлено 03 марта 2024, 06:52
47
0

Помощник тренера Шахтера: «Очень важно подстраиваться под игроков»

Марио Станич рассказал о трех месяцах работы в донецком клубе

03 марта 2024, 05:41 | Обновлено 03 марта 2024, 06:52
47
0
Помощник тренера Шахтера: «Очень важно подстраиваться под игроков»
Инстаграм Марио Станича

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича Марио Станич в интервью клубной пресс-службе рассказал об игровой карьере, поездке в Донецк, своем хобби, йоге, первом тренерском опыте, конкуренции в украинской Премьер-лиге и многом другом .

Напомним, в воскресенье, 3 марта, «Шахтера» ожидает очень важный матч украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса», начало – в 18:00.

К вашему вниманию видеозапись интервью с Марио Станичем.

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Марио Станич Марино Пушич Шахтер Донецк интервью
Источник ФК Шахтер Донецк
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