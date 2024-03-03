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  4. ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США
WTA
03 марта 2024, 06:26 |
193
0

ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США

Марта обыграла Джессику на соревнованиях WTA 500 в Сан-Диего

03 марта 2024, 06:26 |
193
0
ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу (США) со счетом 7:6, 6:1.

В первой партии украинка проигрывала 1:5, но сумела вернуться в игру и переломить ход поединка.

В финале 500-тысячника в США Марта сыграет против Кэти Бултер, которая ранее в своем полуфинальном матче закрыла Эмму Наварро.

ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США

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Марта Костюк Джессика Пегула видео WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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