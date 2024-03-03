Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу (США) со счетом 7:6, 6:1.

В первой партии украинка проигрывала 1:5, но сумела вернуться в игру и переломить ход поединка.

В финале 500-тысячника в США Марта сыграет против Кэти Бултер, которая ранее в своем полуфинальном матче закрыла Эмму Наварро.

ВИДЕО. Как Костюк выиграла сет у Пегулы со счета 1:5 в полуфинале в США