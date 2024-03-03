Владислав КАБАЕВ: «У меня ни разу не было диалога с Луческу»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о своих выступлениях за столичный клуб, адаптацию в команде и сравнил предыдущего и настоящего тренеров «Динамо».

«Адаптация в Динамо проходила тяжело, как и в «Заре». Понадобился около года. Сначала на эмоциях все было хорошо. Затем эмоции закончились, не было результата и возникла психологическая яма, было очень тяжело из нее выбираться.

У меня ни разу не было диалога с Луческу. Возможно, это сыграло некую роль. Сказать тяжело. Я многое это все анализировал и копался в себе. Читал многое о себе в интернете. Впервые в жизни встретился с этим. Понимал, что в «Динамо» сразу ждут результата.

Сейчас мне гораздо лучше. У меня есть диалог с главным тренером, я понимаю, что он от меня хочет в той или иной ситуации. Есть больше свободы на поле, а не как было в Луческу — только так и никак иначе. Теперь у меня более «плавающая» позиция. Это мне поближе.

Я понимаю свой уровень, знаю, что есть футболисты, которые сильнее меня. И знаю, что я могу больше», – сказал Кабаев.