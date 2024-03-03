Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав КАБАЕВ: «У меня ни разу не было диалога с Луческу»
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 05:01 | Обновлено 03 марта 2024, 06:02
530
0

Владислав КАБАЕВ: «У меня ни разу не было диалога с Луческу»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал свою адаптацию в команде

03 марта 2024, 05:01 | Обновлено 03 марта 2024, 06:02
530
0
Владислав КАБАЕВ: «У меня ни разу не было диалога с Луческу»
УПЛ ТВ. Владислав Кабаев

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о своих выступлениях за столичный клуб, адаптацию в команде и сравнил предыдущего и настоящего тренеров «Динамо».

«Адаптация в Динамо проходила тяжело, как и в «Заре». Понадобился около года. Сначала на эмоциях все было хорошо. Затем эмоции закончились, не было результата и возникла психологическая яма, было очень тяжело из нее выбираться.

У меня ни разу не было диалога с Луческу. Возможно, это сыграло некую роль. Сказать тяжело. Я многое это все анализировал и копался в себе. Читал многое о себе в интернете. Впервые в жизни встретился с этим. Понимал, что в «Динамо» сразу ждут результата.

Сейчас мне гораздо лучше. У меня есть диалог с главным тренером, я понимаю, что он от меня хочет в той или иной ситуации. Есть больше свободы на поле, а не как было в Луческу — только так и никак иначе. Теперь у меня более «плавающая» позиция. Это мне поближе.

Я понимаю свой уровень, знаю, что есть футболисты, которые сильнее меня. И знаю, что я могу больше», – сказал Кабаев.

По теме:
ФОТО. Днепр-1 потренировался перед игрой против Оболони
ФОТО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов перед игрой против Кривбасса
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Днепр-1
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Кабаев Мирча Луческу Александр Шовковский
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Футбол | 02 марта 2024, 19:16 2
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:1)

У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
Футбол | 03 марта 2024, 00:57 4
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал

Команды сыграли вничью 2:2

Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Теннис | 02.03.2024, 08:55
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
Футбол | 03.03.2024, 05:14
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Футбол | 02.03.2024, 06:22
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
02.03.2024, 18:45
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25 3
Теннис
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
01.03.2024, 18:40 7
Биатлон
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем