«Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал гол своего одноклубника Владислава Кабаева в матче против харьковского «Металлиста 1925» (4:2).

– Кабаев снова забил левой, как и «Руху». Хороший гол. До перерыва сравняли, 1:1. За счет этого удалось переломить ход игры.

– У Кабаева два мяча, два левой ногой, хотя сам он правша. Чувствую, что есть какой-то фольклор на эту тему.

– Да, его даже некоторые называют Месси.

Ранее Владислав Ванат рассказал о послематчевом разговоре с экс-динамовцем Денисом Гармашем.