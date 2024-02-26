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  4. «Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 12:56 |
469
1

«Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым

Нападающий «Динамо» прокомментировал гол своего одноклубника

26 февраля 2024, 12:56 |
469
1
«Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал гол своего одноклубника Владислава Кабаева в матче против харьковского «Металлиста 1925» (4:2).

– Кабаев снова забил левой, как и «Руху». Хороший гол. До перерыва сравняли, 1:1. За счет этого удалось переломить ход игры.

– У Кабаева два мяча, два левой ногой, хотя сам он правша. Чувствую, что есть какой-то фольклор на эту тему.

– Да, его даже некоторые называют Месси.

Ранее Владислав Ванат рассказал о послематчевом разговоре с экс-динамовцем Денисом Гармашем.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Владислав Ванат Металлист 1925 - Динамо Владислав Кабаев Лионель Месси
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Gargantua
Кабаев приятно удивляет.
никогда не думал, что из него что то будет, но надо признать, что в это межсезонье он выглядел очень хорошо и вчера провел игру на хорошем уровне.
Возможно таки чему то научился, адаптировался.
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