«Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым
Нападающий «Динамо» прокомментировал гол своего одноклубника
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат прокомментировал гол своего одноклубника Владислава Кабаева в матче против харьковского «Металлиста 1925» (4:2).
– Кабаев снова забил левой, как и «Руху». Хороший гол. До перерыва сравняли, 1:1. За счет этого удалось переломить ход игры.
– У Кабаева два мяча, два левой ногой, хотя сам он правша. Чувствую, что есть какой-то фольклор на эту тему.
– Да, его даже некоторые называют Месси.
Ранее Владислав Ванат рассказал о послематчевом разговоре с экс-динамовцем Денисом Гармашем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркос Антонио Аумада в 4-м раунде решил не продолжать поединок
Украинский вратарь помог победить «Севилью»
никогда не думал, что из него что то будет, но надо признать, что в это межсезонье он выглядел очень хорошо и вчера провел игру на хорошем уровне.
Возможно таки чему то научился, адаптировался.