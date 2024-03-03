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  4. ФОТО. Днепр-1 потренировался перед игрой против Оболони
Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 04:21 | Обновлено 03 марта 2024, 05:31
105
0

ФОТО. Днепр-1 потренировался перед игрой против Оболони

Матч состоится 3 марта

03 марта 2024, 04:21 | Обновлено 03 марта 2024, 05:31
105
0
ФОТО. Днепр-1 потренировался перед игрой против Оболони
СК Днепр-1

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором столичная «Оболонь» будет принимать «Днепр-1». Напомним, игра первого круга закончилась сенсационной победой «пивоваров» со счетом 2:1, это поражение стоило места работы тогдашнему наставнику днепрян Александру Кучеру.

Похоже, новый тренер Юрий Максимов нашел подход к команде, поскольку «спортклубовцы» снова борются за чемпионство. Но реванш за поражение для команды, очевидно, станет делом принципа.

Перед отъездом в Киев «Днепр-1» провел тренировку. Юрий Максимов акцентировал внимание на нем упражнениям на контроле мяча, а также провел короткое теоретическое занятие, отметив, что основная «теория» будет уже в Киеве.

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Источник СК Днепр-1
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