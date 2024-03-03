ФОТО. Днепр-1 потренировался перед игрой против Оболони

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором столичная «Оболонь» будет принимать «Днепр-1». Напомним, игра первого круга закончилась сенсационной победой «пивоваров» со счетом 2:1, это поражение стоило места работы тогдашнему наставнику днепрян Александру Кучеру.

Похоже, новый тренер Юрий Максимов нашел подход к команде, поскольку «спортклубовцы» снова борются за чемпионство. Но реванш за поражение для команды, очевидно, станет делом принципа.

Перед отъездом в Киев «Днепр-1» провел тренировку. Юрий Максимов акцентировал внимание на нем упражнениям на контроле мяча, а также провел короткое теоретическое занятие, отметив, что основная «теория» будет уже в Киеве.