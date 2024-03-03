Чемпионат Португалии. Брага догнала Порту в турирной таблице

Закончились три матча 24 тура чемпионата Португалии по футболу. «Брага» дома разгромила «Эштрелу Амадору» и догнала «Порту», который находится на третьем месте, но лиссабонцы имеют еще игру в запасе. Борьбу за чемпионство ведут «Бенфика» и «Спортинг».

Чемпионат Португалии. 24 тур

Брага – Эштрела Амадора – 3:0

Голы: Банзая, 57, пен, Брума, 84, Фернандеш, 90+3

Морейренсе – Риу Аве – 0:0

Эшторил – Витория Гимараеш – 1:3

Голы: Маркес, 69, пен – Мендеш, 8, Силва, 22, Оливейра, 42

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