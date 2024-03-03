Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Португалии. Брага догнала Порту в турирной таблице
Чемпионат Португалии
Брага
02.03.2024 22:30 – FT 3 : 0
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 марта 2024, 04:01 | Обновлено 03 марта 2024, 05:15
25
0

Чемпионат Португалии. Брага догнала Порту в турирной таблице

Состоялись три матча местного первенства

03 марта 2024, 04:01 | Обновлено 03 марта 2024, 05:15
25
0
Чемпионат Португалии. Брага догнала Порту в турирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились три матча 24 тура чемпионата Португалии по футболу. «Брага» дома разгромила «Эштрелу Амадору» и догнала «Порту», который находится на третьем месте, но лиссабонцы имеют еще игру в запасе. Борьбу за чемпионство ведут «Бенфика» и «Спортинг».

Чемпионат Португалии. 24 тур

Брага – Эштрела Амадора – 3:0

Голы: Банзая, 57, пен, Брума, 84, Фернандеш, 90+3

Морейренсе – Риу Аве – 0:0

Эшторил – Витория Гимараеш – 1:3

Голы: Маркес, 69, пен – Мендеш, 8, Силва, 22, Оливейра, 42

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Брага).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Банза (Брага).
По теме:
Чемпионат Франции. Марсель забил пять голов на выезде, победа Лилля
Серия A. Рома разгромила Монцу, Торино и Фиорентина поделили очки
Ла Лига. Шесть голов Хетафе и Лас Пальмаса, ничья Райо и Кадиса
Брага Порту Морейренсе Риу Аве Эшторил Витория Гимараеш Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Теннис | 02 марта 2024, 07:25 2
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине

Ангелина Калинина продолжает борьбу за титул соревнований WTA 250 в Техасе

У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
Футбол | 02 марта 2024, 07:02 1
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?
У Реала есть предложение по Лунину от богатого клуба. Сколько предлагают?

«Ньюкасл» предлагает за украинца шесть миллионов евро

Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Футбол | 03.03.2024, 00:05
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
Футбол | 03.03.2024, 05:14
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
ФОТО. Была драка? Игрок Реала сломал доску, предназначенную для интервью
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
Футбол | 02.03.2024, 22:40
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 17
Теннис
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 2
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем