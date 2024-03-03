02.03.2024 22:30 – FT 3 : 0
Португалия03 марта 2024, 04:01 | Обновлено 03 марта 2024, 05:15
25
0
Чемпионат Португалии. Брага догнала Порту в турирной таблице
Состоялись три матча местного первенства
03 марта 2024, 04:01 | Обновлено 03 марта 2024, 05:15
25
0
Закончились три матча 24 тура чемпионата Португалии по футболу. «Брага» дома разгромила «Эштрелу Амадору» и догнала «Порту», который находится на третьем месте, но лиссабонцы имеют еще игру в запасе. Борьбу за чемпионство ведут «Бенфика» и «Спортинг».
Чемпионат Португалии. 24 тур
Брага – Эштрела Амадора – 3:0
Голы: Банзая, 57, пен, Брума, 84, Фернандеш, 90+3
Морейренсе – Риу Аве – 0:0
Эшторил – Витория Гимараеш – 1:3
Голы: Маркес, 69, пен – Мендеш, 8, Силва, 22, Оливейра, 42
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Брага).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Банза (Брага).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 марта 2024, 07:25 2
Ангелина Калинина продолжает борьбу за титул соревнований WTA 250 в Техасе
Футбол | 02 марта 2024, 07:02 1
«Ньюкасл» предлагает за украинца шесть миллионов евро
Футбол | 03.03.2024, 00:05
Футбол | 03.03.2024, 05:14
Футбол | 02.03.2024, 22:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.03.2024, 08:55 17
01.03.2024, 11:35 14
01.03.2024, 14:29 6
02.03.2024, 06:22 5
02.03.2024, 19:16 2
01.03.2024, 20:00 47
02.03.2024, 07:56