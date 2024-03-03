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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 03:40 | Обновлено 03 марта 2024, 04:44
68
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов перед игрой против Кривбасса

Матч лидеров чемпионата состоится в воскресенье, 3 марта

03 марта 2024, 03:40 | Обновлено 03 марта 2024, 04:44
68
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов перед игрой против Кривбасса
ФК Шахтер

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19 тура чемпионата Украины, в котором сыграют команды, занимающие лидирующие позиции в турнирной таблице («Кривбасс» первый, «Шахтер» пятый, но имеющий в запасе две игры и получит скорее всего , плюс два очка за матч против «Александрии» из-за участия в нем незаявленного игрока соперников).

В преддверии игры команда из Донецка провела тренировку на «Арене Львов», где и состоится матч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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