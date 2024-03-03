Украина. Премьер лига03 марта 2024, 03:40 | Обновлено 03 марта 2024, 04:44
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ФОТО. Шахтер провел тренировку на Арене Львов перед игрой против Кривбасса
Матч лидеров чемпионата состоится в воскресенье, 3 марта
03 марта 2024, 03:40 | Обновлено 03 марта 2024, 04:44
68
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 19 тура чемпионата Украины, в котором сыграют команды, занимающие лидирующие позиции в турнирной таблице («Кривбасс» первый, «Шахтер» пятый, но имеющий в запасе две игры и получит скорее всего , плюс два очка за матч против «Александрии» из-за участия в нем незаявленного игрока соперников).
В преддверии игры команда из Донецка провела тренировку на «Арене Львов», где и состоится матч.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Кривбасс».
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