ФОТО. Марлон Гомес занимается по индивидуальной программе

Донецкий «Шахтер» сообщил, что полузащитник команды Марлон Гомес продолжает восстанавливаться от травмы и занимается по индивидуальной программе.

Напомним, «горняки» купили Гомеса у клуба «Васко да Гама» за 12 миллионов евро. Пока игрок не дебютировал за донецкий клуб, поскольку получил травму во время выступлений за олимпийскую сборную Бразилии.

После перелома левой малоберцовой кости в матче олимпийских сборных Бразилии и Парагвая в начале февраля были прогнозы, что Гомес возобновится через 2-3 недели, но, как видим, реабилитация затянулась.

Фото ФК Шахтер