ФОТО. Марлон Гомес занимается по индивидуальной программе
Новичок донецкой команды восстанавливается после травмы, полученной в олимпийской сборной Бразилии
Донецкий «Шахтер» сообщил, что полузащитник команды Марлон Гомес продолжает восстанавливаться от травмы и занимается по индивидуальной программе.
Напомним, «горняки» купили Гомеса у клуба «Васко да Гама» за 12 миллионов евро. Пока игрок не дебютировал за донецкий клуб, поскольку получил травму во время выступлений за олимпийскую сборную Бразилии.
После перелома левой малоберцовой кости в матче олимпийских сборных Бразилии и Парагвая в начале февраля были прогнозы, что Гомес возобновится через 2-3 недели, но, как видим, реабилитация затянулась.
Фото ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Челси» постоянно оставляет украинца в запасе после его голов
«Ньюкасл» предлагает за украинца шесть миллионов евро