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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 03:00 | Обновлено 03 марта 2024, 04:06
36
0

ФОТО. Марлон Гомес занимается по индивидуальной программе

Новичок донецкой команды восстанавливается после травмы, полученной в олимпийской сборной Бразилии

03 марта 2024, 03:00 | Обновлено 03 марта 2024, 04:06
36
0
ФОТО. Марлон Гомес занимается по индивидуальной программе
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Донецкий «Шахтер» сообщил, что полузащитник команды Марлон Гомес продолжает восстанавливаться от травмы и занимается по индивидуальной программе.

Напомним, «горняки» купили Гомеса у клуба «Васко да Гама» за 12 миллионов евро. Пока игрок не дебютировал за донецкий клуб, поскольку получил травму во время выступлений за олимпийскую сборную Бразилии.

После перелома левой малоберцовой кости в матче олимпийских сборных Бразилии и Парагвая в начале февраля были прогнозы, что Гомес возобновится через 2-3 недели, но, как видим, реабилитация затянулась.

Фото ФК Шахтер

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Марлон Гомес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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