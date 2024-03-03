Франция03 марта 2024, 02:40 | Обновлено 03 марта 2024, 03:48
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Чемпионат Франции. Марсель забил пять голов на выезде, победа Лилля
Состоялись два матча местного первенства
03 марта 2024, 02:40 | Обновлено 03 марта 2024, 03:48
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Прошли три матча чемпионата Франции. В рамках 24 тура «Марсель» на выезде разгромил «Клермон», а «Лилль» минимально переиграл «Реймс».
Лидирует в чемпионате ПСЖ, вторым идет «Брест». «Лилль» и «Марсель» находятся соответственно на четвертом и шестом месте.
Чемпионат Франции. 24 тур
Клермон – Марсель – 1:5
Голы: Бутобба, 53 – Ндиайе, 23, Обамеянг, 59, Клаус, 67, Энрике, 80, Мумбанья, 90+2
Реймс – Лилль – 0:1
Гол: Дэвид, 57
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Фарис Мумбанья (Марсель).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Марсель).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Марсель).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Билаль Бутобба (Клермон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Марсель).
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