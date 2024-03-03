Чемпионат Франции. Марсель забил пять голов на выезде, победа Лилля

Прошли три матча чемпионата Франции. В рамках 24 тура «Марсель» на выезде разгромил «Клермон», а «Лилль» минимально переиграл «Реймс».

Лидирует в чемпионате ПСЖ, вторым идет «Брест». «Лилль» и «Марсель» находятся соответственно на четвертом и шестом месте.

Чемпионат Франции. 24 тур

Клермон – Марсель – 1:5

Голы: Бутобба, 53 – Ндиайе, 23, Обамеянг, 59, Клаус, 67, Энрике, 80, Мумбанья, 90+2

Реймс – Лилль – 0:1

Гол: Дэвид, 57

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