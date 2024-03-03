Италия03 марта 2024, 02:00 | Обновлено 03 марта 2024, 02:20
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Серия A. Рома разгромила Монцу, Торино и Фиорентина поделили очки
Состоялись три матча чемпионата Италии
03 марта 2024, 02:00 | Обновлено 03 марта 2024, 02:20
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Завершились три матча 27 тура чемпионата Италии по футболу. На фоне двух ничьих (очки поделили «Удинезе» с «Салернитаной» и «Торино» с «Фиорентиной») выделяется победа «Ромы», которая на выезде разгромила «Монцу». Голами за римлян отличились Пеллегрини, Лукаку, Дибала и Паредес.
Чемпионат Италии. 27 тур
Удинезе – Саллернитана – 1:1
Голы: Камара, 45+3 – Чауна, 16
Торино – Фиорентина – 0:0
Монца – Рома – 1:4
Голы: Карбони, 87 – Пеллегрини, 38, Лукаку, 42, Дибала, 64, Паредес, 83, пен
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Карбони (Монца).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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