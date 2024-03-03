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Чемпионат Италии
Монца
02.03.2024 19:00 – FT 1 : 4
Рома
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Италия
03 марта 2024, 02:00 | Обновлено 03 марта 2024, 02:20
14
0

Серия A. Рома разгромила Монцу, Торино и Фиорентина поделили очки

Состоялись три матча чемпионата Италии

03 марта 2024, 02:00 | Обновлено 03 марта 2024, 02:20
14
0
Серия A. Рома разгромила Монцу, Торино и Фиорентина поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились три матча 27 тура чемпионата Италии по футболу. На фоне двух ничьих (очки поделили «Удинезе» с «Салернитаной» и «Торино» с «Фиорентиной») выделяется победа «Ромы», которая на выезде разгромила «Монцу». Голами за римлян отличились Пеллегрини, Лукаку, Дибала и Паредес.

Чемпионат Италии. 27 тур

Удинезе – Саллернитана – 1:1

Голы: Камара, 45+3 – Чауна, 16

Торино – Фиорентина – 0:0

Монца – Рома – 1:4

Голы: Карбони, 87 – Пеллегрини, 38, Лукаку, 42, Дибала, 64, Паредес, 83, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Карбони (Монца).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Рома Рим Монца Торино Салернитана Удинезе Фиорентина чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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