Серия A. Рома разгромила Монцу, Торино и Фиорентина поделили очки

Завершились три матча 27 тура чемпионата Италии по футболу. На фоне двух ничьих (очки поделили «Удинезе» с «Салернитаной» и «Торино» с «Фиорентиной») выделяется победа «Ромы», которая на выезде разгромила «Монцу». Голами за римлян отличились Пеллегрини, Лукаку, Дибала и Паредес.

Чемпионат Италии. 27 тур

Удинезе – Саллернитана – 1:1

Голы: Камара, 45+3 – Чауна, 16

Торино – Фиорентина – 0:0

Монца – Рома – 1:4

Голы: Карбони, 87 – Пеллегрини, 38, Лукаку, 42, Дибала, 64, Паредес, 83, пен

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